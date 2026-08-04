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Хавайската Богородица заплака с фентанилови сълзи

05 Авг. 2026

ТУК НЕ Е ХОНОЛУЛУ!

Опашка от отчаяни наркомани се изви към Хавайската Мироточива света Богородица, изпляска плясцентърът на МВР. 

Това се случи, след като абстинетен наркоман целуна очите на иконата, произнасяйки думата Хонолулу. Тогава Божата Майка отрони сълзи и му накваси устните, снабдявайки стресирания му организъм с благодатен фентанил. Новината се разпространи мълниеносно и всички нещастници от фентаниловите гета се втурнаха на поклонение към църквата "Света Неделя", където е изложена Чудотворната икона. Те правеха поклон, целуваха иконата, мълвяха думата "Хонолулу" - при което моментално получаваха лъч светлина, надежда и капки фентанил.

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ПРЕДИСТОРИЯТА

След успешна акция на МВР срещу организираната химическа престъпност производството и разпространението на фентанил беше напълно унищожено и хиляди наркомани се озоваха в тежка абстиненция застрашаваща живота им - за радост на Главния секретар на МВР, който смята абстиненцията за положително социално явление. 

Въпреки че главният секретар на МВР гледа на болните като на генетичен и граждански боклук, Исус Христос и Неговата Майка поради особености на характера приемат всички човешки същества за Божии творения, които заслужават ласкаво отношение, братска любов, шанс за физическо и духовно изцеление.

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ЧУДОТО

"Аз пък се надявам сега да няма нито един абстинентен" - проговори с неизречени думи Фентанилоточивата Богородица, която при целование изпускаше точно толкова фентанил, колкото да премахне симптомите на абстиненция, но без наркотичен ефект и преминаване на границата на лечение.

Целта на Богородица явно беше да облекчи страданията на страстотерпците, защото наркоманите всъщност са мъченици на страстите си, презирани от обществото, тъпкани, опозорени, срамуващи се от недъга си, отвсякъде гонени, нийде приети, носещи бремето на вината И за ада на близките си, докато и те не ги отхвърлят, окончателно вдигнали ръце от тая напаст Божия. Формално наркоманите сами са си виновни, по същество това не отменя страданието им.
И понеже Богородица не е Главен секретар на МВР, нито надзирателка с излъчване на Митрофанова, тя сътвори това чудо да нахрани абстинентните с малко надежда и лечебна доза фентанил. 

(Друг е въпросът, че в по-хуманни общества това се прави, без да се чака чудо.)

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РЕЛИГИЯ И ДОБРОДЕТЕЛИ

Теолози коментираха, че разбира се, всяко чудо е чудесно и невероятно, ала в любовта на Исус и Неговата Майка към наркоманите няма нищо необичайно. 
Освен че по длъжностна характеристика Исус и Богородица обичат всички и най-вече страдащите, нуждаещите се, всъщност и самият Исус се родее с това племе - по време на земния Му път и Той ходел като замаян, държал се странно, говорел щуротии, изразявал се чрез крайно отвлечени притчи, алегории, странни думи, които почти всички от околните възприемали като налудничави брътвежи на болен човек. 

В анализа си теолозите стигнаха до безспорното положение, че Бог обича дори милиционерите, канибалите, посланиците на войнстващи държави, Румен Петков и всякакви овластени мръсници, безбожници, фарисеи, митари и грешници. 

А по повод думи като - "надявам се да има много абстинентни", Исус бил казал: "Прости им, Господи, те не знаят що вършат и що дръндорят" - споделиха още теолозите. 

Специалистите казаха още, че на Главния секретар трябва монголски шаман да му чете перпериконско евангелие, защото и той (главсекът) бил наркоман, ала не го осъзнавал, тъй като неговият наркотик е невеществен и не се купува в гетото. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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