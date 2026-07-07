Патриарх Гундяев освещава Боташ, за да тръгне вече съвсем изгодно

ИЖЕ ЕСИ ПОД ЗЕМЛЕСИ

Негово Светейшество Гундяев, Патриарх Московский и всея Великия и Малыя, и Белыя, и Задунайская Руси, ще направи огромен жест към българския народ, като освети договора с Боташ и му даде патриаршеската си благословия, за да стане той още по-изгоден. Това ще се случи в удобно за Светейшеството време в близките 15 месеца, в които договорът е замразен, както го уйдурдисаха Ганьо и Ердоганьо. През това време ще чакаме да се отвори прозорец в натоварената програма на Гундяев, защото бг службите може и да не знаят какво работи патриархът, но той се разписва на две ведомости и си има какви ли не тайнствени задължения извън светите тайнства. И този факт е световноизвестен!

Патриархът се е съгласил и съгласувал освещаването на договора и тръбата, защото това е богоугодно и защото Руската федерация има угода от такива изгодни договори, които източват българската енергетика, държат я в колапс и я правят лесна за геополитическо обяздване.

"Както освещавам бойни ракети за детски градини, така ще метна едно миро, ще му светя маслото и на тоя договор с Боташ, за да пее като Йерихонска духова музика тръбата под земята, во имя Отца на небесех и газа в трубесях, иже еси под землеси" - изпя патриархът по червения телефон и съвсем малко се поскара на Радев да не споменава укро-финландци в контекста на Руско-турската война.

Суперизгодният договор с Боташ бе замразен, за да се доизкусури и да стане още по-изгоден. И тогава вече наистина газът по него ще потече по мед и Маркенбутер, както нашата медия писа още на 24 юни в светлината на ослепителното рамо на външната министърка на дивана на Фидан Чапраз.