Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Групата на Калашниците повежда Похода за семейството

Радетелите за традиционни ценности разширяват формата на събитието с автошествие, шамански транс и масово забременяване

10 Юни 2026
AI-generation

КРИЗИСЕН PR
Лидерите на социо-културното движение Калашниците взеха решение да се включат масово в Похода на семейството и да изчистят негативния имидж, наложен за тях от недоброжелатели, продажни медии, папагали и расисти. 
Калашниците ще яхнат събитието на Тартюфите от Похода на семейството, които бездруго не могат вече да съберат сто човека семейни и са безумно скучни фрийкове - като Платонови сенки на сенките на Александър Дугин. Калашниците ще използват численото си превъзходство, плодовитостта и генетичната си креативност. Като се прибави и малко джангър-лангър, Мирянов и хората му ще се загубят в навалицата като стари изтъркани копейки. 
Ромите от групата на Калашниците искат по този начин да създадат за себе си положителен образ на весели хора, които се плодят и множат по Божията повеля, пазят корените и традициите си, създават настроение. А не както ги изкарват расистите - че ужким били сводници, наркодилъри, рекетьори и лихвари, блъскащи се с необяснимо скъпите си коли в автобуси на градския транспорт. 
Ето какво са намислили Калашниците, като на място програмата ще се обогатява импровизирано:
1. Автошествие. На път към пешеходния поход парад от скъпи автомобили ще мине по Челопешко шосе с шумна циганска музика от всички краища на Балканския полуостров. С това Калашниците ще покажат символично, че животът продължава и е по-силен от предразсъдъците, веселието е по-силно от смъртта. Кой умрял - умрял, живите да са живи! 
2. Триумф на волята. На Похода за семейството Калашниците ще демонстрират воля за спиране на наркотиците. Момчетата имат намерение да изкарат поне половин час без да употребяват нищо - въпреки че си имат всичко! 
3. Триумф на религиозните ценности в шамански транс. Като мине триумфът на волята, Калашниците ще покажат как най-бързо човек почва да си говори директно с Дядо Господ. С групова мистична терапия под ръководството на православен шаман и активни съставки Калашниците ще покажат на скучните си Мирянови събратя практиката "нагърмяна молитва" - как се слави Бога в гранично психическо състояние и как се установява пряка комуникация с цялото ангелско войнство. 
4. Масово порочно зачатие. Духовните практики са важни, но за продължение на рода и традиционното семейство си трябва традиционна конвенционална любов. Калашниците ще демонстрират на практика и това - масово, безогледно, безапелационно, с нулева дискриминация по пол, раса, възраст, социално и политическо положение. Сиреч няма да подбират за порочното зачатие кой мирянин, кой пастир, кой овца. И отново численото превъзходство ще изиграе роля за плоденето и множенето без компромиси. Мирянов през това време ще пее псалма от блока на Цецерон. 
5. Приобщаване. Калашниците ще покажат силата на убеждението, като докарат на парада всички, които са заявили, че се отказват от участие. Няма не искам, няма не мога, няма шу-шу-шу и тирирам! 
***

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице - от хубаво бяга аскетът!
Шарж: Христо Комарницки.
***
Soundtrack: 

Мариус Куркински - Стига Бе! (Official Video)
🇧🇬💡 Ивайло Василев Стоянов, известен като Мариус Куркински, е български театрален и кино актьор, режисьор и музикален изпълнител, особено известен с монол...
YouTube
Hozier - Take Me To Church
Listen to Take Me To Church here: https://Hozier.lnk.to/HoizerListenIDNever miss an update from Hozier: https://hozier.lnk.to/signupbioID Follow Hozier : h...
YouTube
Summer Cem - "TMM TMM" (official Video) prod. by Miksu
#tmmtmm #summercem #nurnochnice #tammamtammam✖️ "TMM TMM" [ Alle Links ]: http://banger.click/TamamTamam✖️ "NUR NOCH NICE" [ Spotify ]: https://spoti.fi/2WRY...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

И Тръмп си замрази заплатата - бутна я в зоната на вечен лед в Гренландия
10 Юни 2026

Кандев отказа оферта от Болшой театър

08 Юни 2026

Росен Катамаран Христов дарява заплата си на няколко баби
04 Юни 2026

Комисия в НС ще отсява добрите от лошите отломки на модела Борисов/Пеевски
03 Юни 2026

САЩ и Иран отвлякоха Ненчо Балабанов - заставиха го да води преговорите за мир
28 Май 2026

Петьо Еврото нападна Пето РПУ, бе успешно отблъснат
26 Май 2026

Тръмп сериозен: Натискам Путин да свали визите за българи!

25 Май 2026

Радев поздрави Прокурорския син: иде бодра смяна на Пепи Еврото!

22 Май 2026

Bangaranga ще се изучава в часовете по добродетели и религия
21 Май 2026

РФ организира Вангавизия - традиционни ценности с поглед в бъдещето
18 Май 2026

КЗП анализира цените на "Боташ" - не били обосновано прогресивни
15 Май 2026

Явор Гечев даде клетва: Ще повторя подвига на Румен Гечев!

11 Май 2026

Бременна анкетна комисия за дейността на Пеевски
08 Май 2026

Радев се консултира с Меркел и Сидеров, затова не беше в Президентството
05 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса