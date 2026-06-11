Групата на Калашниците повежда Похода за семейството

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Лидерите на социо-културното движение Калашниците взеха решение да се включат масово в Похода на семейството и да изчистят негативния имидж, наложен за тях от недоброжелатели, продажни медии, папагали и расисти.

Калашниците ще яхнат събитието на Тартюфите от Похода на семейството, които бездруго не могат вече да съберат сто човека семейни и са безумно скучни фрийкове - като Платонови сенки на сенките на Александър Дугин. Калашниците ще използват численото си превъзходство, плодовитостта и генетичната си креативност. Като се прибави и малко джангър-лангър, Мирянов и хората му ще се загубят в навалицата като стари изтъркани копейки.

Ромите от групата на Калашниците искат по този начин да създадат за себе си положителен образ на весели хора, които се плодят и множат по Божията повеля, пазят корените и традициите си, създават настроение. А не както ги изкарват расистите - че ужким били сводници, наркодилъри, рекетьори и лихвари, блъскащи се с необяснимо скъпите си коли в автобуси на градския транспорт.

Ето какво са намислили Калашниците, като на място програмата ще се обогатява импровизирано:

1. Автошествие. На път към пешеходния поход парад от скъпи автомобили ще мине по Челопешко шосе с шумна циганска музика от всички краища на Балканския полуостров. С това Калашниците ще покажат символично, че животът продължава и е по-силен от предразсъдъците, веселието е по-силно от смъртта. Кой умрял - умрял, живите да са живи!

2. Триумф на волята. На Похода за семейството Калашниците ще демонстрират воля за спиране на наркотиците. Момчетата имат намерение да изкарат поне половин час без да употребяват нищо - въпреки че си имат всичко!

3. Триумф на религиозните ценности в шамански транс. Като мине триумфът на волята, Калашниците ще покажат как най-бързо човек почва да си говори директно с Дядо Господ. С групова мистична терапия под ръководството на православен шаман и активни съставки Калашниците ще покажат на скучните си Мирянови събратя практиката "нагърмяна молитва" - как се слави Бога в гранично психическо състояние и как се установява пряка комуникация с цялото ангелско войнство.

4. Масово порочно зачатие. Духовните практики са важни, но за продължение на рода и традиционното семейство си трябва традиционна конвенционална любов. Калашниците ще демонстрират на практика и това - масово, безогледно, безапелационно, с нулева дискриминация по пол, раса, възраст, социално и политическо положение. Сиреч няма да подбират за порочното зачатие кой мирянин, кой пастир, кой овца. И отново численото превъзходство ще изиграе роля за плоденето и множенето без компромиси. Мирянов през това време ще пее псалма от блока на Цецерон.

5. Приобщаване. Калашниците ще покажат силата на убеждението, като докарат на парада всички, които са заявили, че се отказват от участие. Няма не искам, няма не мога, няма шу-шу-шу и тирирам!

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Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице - от хубаво бяга аскетът!

Шарж: Христо Комарницки.

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