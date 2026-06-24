Предоговорихме Боташ! Пуснаха газа под името Дойче Маркенбутер

СЕГА ВЕЧЕ Е ИЗГОДНО!

България и Турция намериха начин да предоговорят хубавия договор с Боташ, който изначално си беше стратегически изгоден, но беше натрупал негативна енергия и заради понижено доверие не можехме да си развъртим хубаво бизнеса, така че България не само да дава милиарди, но и да печели още повече милиарди от търговията по боташки.

С дипломатически и други усилия турската страна беше убедена да се ребрандира газът, който България купува по този договор, и вместо с името "газ" вече да се предлага като "Дойче Маркенбутер".

Наши познавачи на пазарите установили, че под това име всеки продукт предизвиква оживление на пазара, дори да представлява алхимична-метафизична смес от свинска мас, миша отрова и стъргани мазоли.

След проведени интензивни преговори с турската страна те се съгласиха на тази хитрина, което е голям жест към нас и отваря нечувани възможности.

Енергиен експерт, който наскоро напусна политиката, се съгласи да ни разкрие всички ползи и красоти на предоговорения договор. Ето какво каза той, само за нашите читатели:

"Турската страна направи голям компромис, защото те имат принцип, че газ, който влезе на турска територия, автоматично става турски газ, независимо от произхода му. Това е златно правило в турската държавна енергийна политика. Но сега, заради уважението към Румен Радев, Капитан Катамаран и (не на последно място!) външната ни белораменна министърка, турците правят компромис и газът, който тече по договора с Боташ към България, вече се нарича не "турски газ", а "Дойче Маркенбутер". Това ни гарантира постоянен интерес и шлейф от газова клиентела! Изгода - не, ами върховна изгода и наслада!" - потрива ръце енергийният експерт, който се гласи също да топне крачоли в тази гранде далавера, която ни прави регионален играч с все по-нарастващо значение.

Румен Радев каза на по-доверчивата част от електората си, че това по заобиколен начин подобрява отношенията ни с Руската федерация, веднага след което отиде в Брюксел и там продаде същото като проукраински маньовър.

Бойко Борисов ахна, па притихна възпитано за стотина дни и хиляда нощи.