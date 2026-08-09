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Дрон удари педофил и антифашистки паметник, спори се

Домакинството на Евровизия е под въпрос

13 Авг. 2026

Дрон с неизвестен произход долетя до Бургас и удари известен педофил, чието име медиите не съобщават, защото му дължат пари. МВР също отказва да разкрие самоличността на жертвата, защото той се явява колатерална жертва - ударът на дрона поразява антифашисткия Пантеон в Морската градина на Бургас. Педофилът, случайно или не, просто бил на неподходящо място и неподходящо време. 
Макар че зависи от гледната точка - много хора празнуваха с шампанско и таратор по 10 евро убийството на гнусния социален тумор на име педофил. 
Но и по линия на радостта от убийството се появи известно разделение на народа. 
Едни ликуващи одобряваха човекоубийството, но не и удара по антифашисткия паметник. 
Други - напротив, одобряваха и ликвидирането на педофила, и разрушението на паметника, даже призоваха за още удари по антифашистките паметници, защото всъщност са фашистки. 
Тук възникна и още един спор - дали пантеонът в Бургас изобщо е антифашистки паметник, след като е фактически деидеологизиран, няма вечен огън, няма пионерски караул, няма поклонения, ами ходят да си бият срещи там с цел разврат и развлечения.
Президентът Радев също коментира случая, без да назове по име убития педофил, макар че не му дължи нито пари, нито услуги, защото покойният даже отказал приживе да помогне с финанси за предизборната кампания и партийното строителство. 
"Всичко е като в Пловдив - сравнява президентът - едни и същи хора свалят паметници и ликвидират педофили без съд и присъда. Варвари! Казвам ви като християнин и баща, че ако дронът беше руски, щеше да удари само педофила, но не и паметника".
Вицепремиерът по добродетелите и детоксикацията Христов изрази съжаление за отделни аспекти на инцидента и с виновно-хитра полуусмивка предположи, че "заради контрафакти по сигурността домакинството на Евровизия догодина е под въпрос". "Бездарието е фашизъм и нишо не е еднозначно" - заяви неопределено вицето. 
Вътрешният министър каза, че убитият педофил е бил известен на МВР и смъртта му изпреварила ареста само с пет минути, точно по време на акцията за залавянето му в района на Пантеона. Заради удара на дрона имало реална опасност да пострадат и служители на МВР. 
Патриарх Даниил успоки вярващите, че всичко е Божир промишление и дронът дори да е бил украински, със сигурност е рускоезичен, защото само руското православие воюва отчаяно със Сатаната и неговите слуги на грешната Земя. 
Във връзка с интерпретативните различия путиноидни и украинстващи русофоби си уредиха среща за бой с голи ръце до смърт - но никой не отиде, защото бяха заети да публикуват клипчета от интернет, които продажните медии крият от вас.
Отделни хора останаха в изчакване да научат по някакъв начин дали убитият и дронът са били от нашите, за да преценят дали е убийството е било правилно, грешно или неволно, и дали наистина убитият е бил педофил. Защото историята показва, че понякога убиват педофили, ама някой път само ги набеждават и ги убиват. А понякога педофилията и фашизмът са частично приемливи, защото всичко е различно.  
Най-мъдрите доказаха с две думи и половин мисъл, че нещата са ясни на всеки, който не е дебил: всичко туй са сектантски простотии, те тия така се избиват като на Петрохан, нас нормалните това не ни касае. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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