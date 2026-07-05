Путин вдига златни паметници на Бандера в Донбас

ЗЛАТНИ ТИ УСТА, ТОАЛЕТНО!

Президентът на Руската федерация и Гарант на Конституцията Владимир Путин заповяда да се издигнат огромни златни паметници на Степан Бандера в Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие.

Путин иска да отдаде грандиозна почит на легендарния укронацист Степан Андреевич Бандера, защото те двамата всъщност са исторически разнояйчни близнаци.

Путин фактически изпълнява мечтата на Бандера за тотален терор срещу рускоезична Украйна. В западните области на Украйна все още има хора, за които войната е нещо далечно и почти абстрактно. А в рускоезичните източни райони няма човек, който да не е с пречупена от войната съдба. Милиони рускоезични украинци са прогонени, разорени, осакатени, убити, изнасилени. "Освободените" градове са пепелища, в по-запазените е пълно с филтрационни лагери, които не са точно концлагери, ама и не е много по-различно. В Донбас мобилизацията на мъжкото население обхваща всякоя възраст и занятие. Всички на фронта, всичко за Победата, можем повторить, наше дело правое, ваше дело кривое, като Кривой Рог, родния град на президента Зеленски.

И така - Путин и Бандера в исторически смисъл са брат за брата. Това, което за Бандера е само блян, Путин го претворява в дела: бой до дупка по рускоезична Украйна, пък пропагандоните нека си пеят песничките за защита на рускоезичното население!

Паметниците на Бандера по проект са от чисто злато, защото Русия е богата страна и всички ѝ завиждат. Постаментите ще са от разкошен карелски черен гранит, защото карарският мрамор се лющи бързо и е кисело грозде под санкции. До всеки паметник - златна тоалетна, символ на имперското разточителство и пролагандата.

Администрацията на президента е заръчала да не се пести материал и гориво. По бензиностанциите може да няма бензин, за война и за паметник на Бандера всичко има!

Има го и съображението, че укрозелената армия ще се въздържа да бие по националния герой Бандера и паметниците ще са зони на относително спокойствие.

Разбира се, това не е всичко, човек е толкова голям, колкото големи са амбициите му:

"После ще нападна и Полша, защото обиждат Бандера - обещава Путин. - Тия дни гледах, че поляците правят маршове и митинги с исторически хули срещу Степан Андреевич, сърдят му се за кланетата на поляци и евреи, плачат нещо за Волинското клане. А той човекът си е нацист, как да не прави етнически прочиствания! Поляците няма да ми обиждат Бандерата, че много ще ги бия! Мисля си, живот и здраве, да вдигна още паметници на Бандера във Волиния и може би още един във Варшава. Когато завладея там целия изконно руски регион, ще извадя цялата историческа Волиния от Украйна и Беларус и ще я направя полска провинция, но специално ще наиздигам и там паметници на Бандера, за да тровя поляците. Абе измислил съм го и ще си го пиша в Конституцията, а щом съм Гарант на Конституцията, значи гарантирано ще стане. Речено-сторено!" - убеден е в правото дело и особения си исторически път президентът.

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Засега паметниците на Бандера, заръчани от Путин, ще се вдигат само в Донецк и Луганск. А в Херсон и Запорожие - когато му дойде времето, защото сега по Конституцията на РФ те са руски градове, но фактически са под украински контрол. Което ни подсеща, че трябва да питаме Румен Радев да каже компетентно и под клетва: чии са Херсон и Запорожие?