Държавата атакува Баба Алино! Събориха мобилен кенеф

ЦЯЛАТА МОЩ НА ДЪРЖАВАТА

Няма вече хора, сгради и предмети над Закона! ДъРжавата с главно Р си влезе във функциите и погна всички незаконни работи - с малко показност, но справедливо.

В странния град, изникнал като природен феномен в гората край Варна, бе проведена специализирана операция по разрушаване на незаконна постройка - в комплекса влезе булдозер и безкомпромисно разруши мобилен химически кенеф, който въпреки че се води ЕКО, всъщност няма ОВОС и е напълно нелегален. Въпреки че нужникът е преместваем обект и може просто да се премести, държавата реши да действа радикално за повече зрелищност.

При акцията булдозерът неволно бутна дръвче, но щетата не е кой знае какво предвид цялостната картина.

Всичко бе заснето от професионални кинематографисти, като самото събаряне бе снимано едновременно с 10 камери от различни ъгли, за да се монтира в стил "Матрицата".

Въпреки че му беше видимо неприятно, инвеститорът Олег Невзоров разреши събарянето и обеща да не съди държавата, но веднага тръгнаха слухове, че бил компенсиран с кеш, за да не прави проблеми. И май получил гаранции, че ДАНС няма да го закача никога вече, независимо от политическата конюнктура.

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ПРЕСТЪПНОСТТА - НА КОЛЕНЕ

Успоредно с тази акция се проведе още една.

За пореден път бяха атакувани момичета от групата на Калашниците, за които се получили данни в МВР, че работели на частно, докато сводниците им са арестувани. Това представлява грубо нарушение на всички неписани закони, прекъсва се веригата на комуникация с властта и се генерират доходи без отчисления по криминално-политическия ред.

Момичетата били изловени и натръшкани, а писъците им, че тя работата не може да се зареже, само защото сводниците са временно арестувани, полицаите ги наказали телесно, взели им всички пари и ги остригали нула номер.

"Понеже сте абсолютни престъпници - на колене!" - дала команда държавата и показала на развратниците къде зимуват раците.

"Здраво пипа новата власт, стабилни са!" - помислиха си работещите момичета и обявиха в социалните си мрежи краудфъндинг за перуки.