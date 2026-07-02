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Пеевски: Завиждат ми за успехите с прекрасния пол, аз съм коч, а не коуч

Дори под санкции, жените ме харесват, не съм виновен, че съм ослепителен - казва роденият за грях политик

02 Юли 2026
Никого не съм издигал в професията - категоричен е категоричникът.
Никого не съм издигал в професията - категоричен е категоричникът.

Омерзен от изнасянето на данни кога и с кого е пътувал, Делян Пеевски потърси вашия репортер Петров, за да изрази възмущението си от Иван Демерджиев, недопустимо и незаконно разследвал личния живот на родения за грях Хомо Корпулентис.
"Защо ровят с мръсни пръсти в нежните ми душевни пластове!" - недоумява Пеевски как може човек да е толкова неделикатен. 
Макар да е поразен колко дълбоко стига човешкото падение, Пеевски има обяснение защо Демерджиев повдига мръсната кампания. Разбора се, за да отклони вниманието от собственото си недостойнство. 
"Той е неудачник и няма моята харизма, завижда ми за успехите с най-прекрасния пол на планетата. Заради това, че съм популярен сред жените, той се пръска от злоба и завист. Аз какво съм виновен, че съм толкова ослепителен? Дори под санкции, жените ме харесват. Магнитски ме направи още по-магнетичен. Може би санкциите възбудиха някакво съчувствие към мен, но пък аз никога не съм се оплаквал. Всички виждат колко мъжествено посрещам ударите на враговете ми и никой не е бил с мен от съжаление. А Демерджиев си въобразява, че като ме наклепа, ще забрави колко нешастен е той самият по тая тънка червена линия. Ще премълча неприятната истина за този гащник, с извинение, той е достатъчно наказан от нежната половина на човечеството" - дискретно му отдава заслуженото лидерът на ДПС, който доскоро беше и лидер на МВР - Ново начало. И по време на неговото лидерство МВР не си е позволявало да развява бельото на хората като вибратор в кафява медия. 
Според Пеевски - Демерджиев зорлем се опитва да даде политическа окраска на мръсотията и жълторията си, защото романтичните движения на пеевското сърце нямат нищо общо с попълването на квотите в Конституционния съд. 
"Нелепо е! Това е личен живот, никого не съм уреждал в Конституционния съд, не се занимавам с личностно и кариерно развитие, аз съм коч, а не коуч. Да не мислите, че ще тръгна да се хваля в Съдебната система коя дама колко ми е близка. Джентълмените не се хвалят с победите си, това е мой железобетонен принцип, твърд като сутрешната ми глория! Ако някоя моя тръпка е израснала в професията, това значи само, че се увличам по стойностни личности, а не търся евтини украшения за мъжкото си его" - премълчава и тая приятна истина роденият за грях лидер на България в сянка. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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