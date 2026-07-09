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Харчим колосални суми за борба с Чорапеното чудовище

Това е причината за дефицита и постоянното теглене на заеми

Днес, 00:18

В ЦЕНТРОФУГАТА НА ВРЕМЕТО
Стана безпощадно ясно защо така се задъхва българската финансова система - причината е в бюджета за отбрана и едно конкретно перо: гигантски инвестиции във военни производства и обучения за борба с Чорапеното чудовище. 
Нищо друго няма такава сериозна тежест върху финансите на държавата: нито Боташ (напълно изгоден и замразен), нито социалните разходи, нито корупцията и злоупотребите, нито заплатите в губещите държавни дружества, нито дори лошото наследство на Модела Борисов/Пеевски. Всичко това са дреболии пред колосалните суми, които са необходими за борба с Чорапеното чудовище. Затова сме в свръхдефицит, затова се теглят гигантски заеми - и всичко е за наше добро! 
Всички знаят легендата за Чорапеното чудовище, което извършва похищения на чорапите и разделя завинаги чифтове. На всичкото отгоре действа тихо и неусетно като агентура по чорапи. Там е тя обаче - това не е легенда и конспирация, това е суровата истина, изправена в цял ръст! 
Някои твърдят, че Чорапеното чудовище действа в пералнята, други смятат, че чудовището завира чорапите под легла, мебели и битови електроуреди, трети са убедени, че всичко е психосоматика и биохимия: радиовълни от психогенератора на Витоша, кемтрейлс, нано-чипове в кръвта - всичко това ни удря в съобразителността и емоциите, карайки ни да си губим чорапите и да не можем да ги съберем в чифт, дори двата еша да са на метри един от друг. 
Положението е много сериозно и сме принудени да инвестираме наистина гигантски суми - и това не е дефенестрация на пари през прозореца или в черната дупка на Царичина, то е осъзната необходимост. 
Борбата с Чорапеното чудовище е въпрос на националната сигурност. 
ДАНС може да не знаят, че патриарх Гундяев им е колега, но са усетили тая заплаха с Чорапеното чудовище, което застрашава пряко премиера и неговата двойствена същност. Той е като чифт чорапи, които ни гарантират балансирана външна политика - единият чорап е "Говорит Москва", другият продава оръжие на Зеленски и внимава да не изтърве еврофондовете, защото и добрите олигарси имат нужда от европейски средства. Единият чорап рецитира кремълски опорки, другият говори на перфектен брюкселски с конюнктив цвай. И България запазва тактическо снишаване в бурята на геополитическите циклони, антициклони, течения, от които се настива, и жега, от която се слънчасва. 
С други думи - единият чорап е "винаги с Германия", другият е "никога против Русия". 
Ако чорапеното чудовище изяде единия чорап, това ще наруши фатално баланса и ще постави страната ни в огромен риск. 
Затова не бива да жалим средства и ако ще да влезем в процедура по свръх-ултра-мега-чекмедже-дефицит - важното е да локализираме, анализираме и победим Чорапеното чудовище.
За нас борбата с Чорапеното чудовище е тъй жизнено необходима, както слънцето, което изгрява от Изток и залязва в Колективния Запад. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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