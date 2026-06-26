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Фейк бюлетин

Прехвърлят Комдос на просветното министерство, подсилват часовете по добродетели

26 Юни 2026
Ден преди да скроят папка на Комисията по папките повелителят на финансите Гълъб Донев си назначи съветник с псевдоним Майстора.
Фонд на ХГ – Русе
Ден преди да скроят папка на Комисията по папките повелителят на финансите Гълъб Донев си назначи съветник с псевдоним Майстора.

МАЙСТОРЕ, МАЙСТОРЕ,
КЪДЕ ПОД МИШНИЦА
С ТАЯ ПАПЧИЦА
За новия национален бюджет казват, че е по-скандален и вреден от предишния, който свали предпоследното правителство. Само че бюджетът не предизвиква масово недоволство сред поколенията XY и други букви, защото хората се умориха и от недоволството си - всичко си има предел! 
Една от особеностите на тоя сюжет-бюджет е, че покрай всичките винетки, дефицити и цигарени акцизи се предвижда закриването на Комисията по досиетата - органа, който установява и разкрива принадлежност към тайните репресивни служби на предишния строй. 
Според управляващите и техните шефове на добродетелите Комисията е с отпаднала необходимост. 

Правителството скандално ще закрива Комисията по досиетата през бюджета
Партията на Румен Радев и неговото правителство намериха начин да закрият Комисията по досиетата, и то по най-скандалния способ - през закона за държавния бюджет.   Забутана в преходните разпоредби на проекта на закона за държавния бюджет норма предвижда зам.
СЕГА
24 Юни 2026

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Тази информация от обичайните медии обаче е непълна. 
Редакцията на Фейк бюлетин и вашият репортер Петров надушиха следите на сюжета с бюджета на Комдос, на който му никнат крачета и към просветното министерство. 
Папките на ДС-досиетата всъщност минават към Архивите, а към просветното министерство и ще се изучават в часовете по религия и добродетели. 
Вместо да пълним главите на децата с опиум за народите под формата на Закон Божи, по-добре да им дадем знания за по-прагматични добродетели. 
С изучаването на досиетата от ДС при едно правилно преподаване на материала децата отрано ще научат колко е важно да се подават сигнали, как се пишат не само юридически, но и стилистично издържани доноси. 
Това може да е кариерен трамплин, път към висшето общество. Правилно и въздействащо написан донос може да те издигне в обществото и материално, и морално, ибо казано е: не само с хляб ще живее човекът, но и с хайвер, ягоди, шампанско, висока култура и духовен детокс. 
Естествено, това е висша материя, която не всички деца ще разберат. Ще има и по тоя предмет калпазани тройкаджии. Но разсъдливите ще имат шанс да се развият рано и дори да надраснат социалната си среда. Доносниците с буден ум могат да израснат до агентура, което вече е нещо сериозно, нещо особено и специално, нещо интересно - крем дьо ла крем на обществото, бели покривки, бели якички и парлеву франсе! 
С такива аргументи идеологическите трегери на новата власт отговарят в тесен кръг на упреците, че прокарват по терлици политически решения, които скриват сладките тайни от миналото, мятайки покривка с лекета и върху съвременната приемственост в тия работи. 
Но това няма да ви го кажат в медиЙте на мейнстрийма! :) 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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фейк бюлетин, фалшиви новини

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