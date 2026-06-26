Прехвърлят Комдос на просветното министерство, подсилват часовете по добродетели

МАЙСТОРЕ, МАЙСТОРЕ,

КЪДЕ ПОД МИШНИЦА

С ТАЯ ПАПЧИЦА

За новия национален бюджет казват, че е по-скандален и вреден от предишния, който свали предпоследното правителство. Само че бюджетът не предизвиква масово недоволство сред поколенията XY и други букви, защото хората се умориха и от недоволството си - всичко си има предел!

Една от особеностите на тоя сюжет-бюджет е, че покрай всичките винетки, дефицити и цигарени акцизи се предвижда закриването на Комисията по досиетата - органа, който установява и разкрива принадлежност към тайните репресивни служби на предишния строй.

Според управляващите и техните шефове на добродетелите Комисията е с отпаднала необходимост.

Правителството скандално ще закрива Комисията по досиетата през бюджета Партията на Румен Радев и неговото правителство намериха начин да закрият Комисията по досиетата, и то по най-скандалния способ - през закона за държавния бюджет. Забутана в преходните разпоредби на проекта на закона за държавния бюджет норма предвижда зам.

***

Тази информация от обичайните медии обаче е непълна.

Редакцията на Фейк бюлетин и вашият репортер Петров надушиха следите на сюжета с бюджета на Комдос, на който му никнат крачета и към просветното министерство.

Папките на ДС-досиетата всъщност минават към Архивите, а към просветното министерство и ще се изучават в часовете по религия и добродетели.

Вместо да пълним главите на децата с опиум за народите под формата на Закон Божи, по-добре да им дадем знания за по-прагматични добродетели.

С изучаването на досиетата от ДС при едно правилно преподаване на материала децата отрано ще научат колко е важно да се подават сигнали, как се пишат не само юридически, но и стилистично издържани доноси.

Това може да е кариерен трамплин, път към висшето общество. Правилно и въздействащо написан донос може да те издигне в обществото и материално, и морално, ибо казано е: не само с хляб ще живее човекът, но и с хайвер, ягоди, шампанско, висока култура и духовен детокс.

Естествено, това е висша материя, която не всички деца ще разберат. Ще има и по тоя предмет калпазани тройкаджии. Но разсъдливите ще имат шанс да се развият рано и дори да надраснат социалната си среда. Доносниците с буден ум могат да израснат до агентура, което вече е нещо сериозно, нещо особено и специално, нещо интересно - крем дьо ла крем на обществото, бели покривки, бели якички и парлеву франсе!

С такива аргументи идеологическите трегери на новата власт отговарят в тесен кръг на упреците, че прокарват по терлици политически решения, които скриват сладките тайни от миналото, мятайки покривка с лекета и върху съвременната приемственост в тия работи.

Но това няма да ви го кажат в медиЙте на мейнстрийма! :)