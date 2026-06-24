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Правителството скандално ще закрива
Комисията по досиетата през бюджета

Предложението идва само ден след като Гълъб Донев си назначи за съветник обявен за човек на ДС под псевдонима "Майстора"

24 Юни 2026
Вицепремиерът Иво Христов има срок от два месеца и половина да предложи закриване на Комисията по досиетата
EPA/BGNES
Вицепремиерът Иво Христов има срок от два месеца и половина да предложи закриване на Комисията по досиетата

Партията на Румен Радев и неговото правителство намериха начин да закрият Комисията по досиетата, и то по най-скандалния способ - през закона за държавния бюджет. 

Забутана в преходните разпоредби на проекта на закона за държавния бюджет норма предвижда зам.-министър председателят без портфейл Иво Христов "в срок до 15 септември 2026 г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви". В закона за бюджета Иво Христов не е упоменат поименно, а като вицепремиерът, който отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики. Самият Христов беше сложен от президента Румен Радев като член на Комисията за дискриминация, преди да го направи и вицепремиер в правителството си, вече като премиер. Разпоредбата за Комисията по досиетата е отбелязана като параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби.

Вероятно обяснението ще бъде, че така ще се спестяват пари от бюджета. В същото време в самия бюджет е предвидена сумата от 2,8 млн.евро за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Странно ще е да се обяснява, че по този начин ще се спестят някакви пари и ще се стопи дефицитът.

През последните няколко години "Възраждане" на няколко пъти предлага закриване на Комисията по досиетата, но до този момент не се е стигало толкова далеч в идеята.

Предложението идва само ден след като стана ясно, че Александър Маринов става съветник на финансовия министър Гълъб Донев, който се води, че е изработил закона за бюджета. 

Александър Маринов Маринов, е разкрит като съдържател на явочна квартира на Държавна сигурност под псевдонима „МАЙСТОРА”, пише сайтът desebg.com и добавя: Той е вербуван от Софийско градско управление на МВР-ДС през 1983 г. (виж повече за унищоженото досие на "МАЙСТОРА" – ТУК). Принадлежността му към Държавна сигурност е установена и разкрита от Комисията по досиетата още през 2007 г. при проверката на народните представители.

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Ключови думи:

досиета, Комисия по досиетата

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