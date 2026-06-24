Партията на Румен Радев и неговото правителство намериха начин да закрият Комисията по досиетата, и то по най-скандалния способ - през закона за държавния бюджет.

Забутана в преходните разпоредби на проекта на закона за държавния бюджет норма предвижда зам.-министър председателят без портфейл Иво Христов "в срок до 15 септември 2026 г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви". В закона за бюджета Иво Христов не е упоменат поименно, а като вицепремиерът, който отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики. Самият Христов беше сложен от президента Румен Радев като член на Комисията за дискриминация, преди да го направи и вицепремиер в правителството си, вече като премиер. Разпоредбата за Комисията по досиетата е отбелязана като параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби.

Вероятно обяснението ще бъде, че така ще се спестяват пари от бюджета. В същото време в самия бюджет е предвидена сумата от 2,8 млн.евро за издръжка на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Странно ще е да се обяснява, че по този начин ще се спестят някакви пари и ще се стопи дефицитът.

През последните няколко години "Възраждане" на няколко пъти предлага закриване на Комисията по досиетата, но до този момент не се е стигало толкова далеч в идеята.

Предложението идва само ден след като стана ясно, че Александър Маринов става съветник на финансовия министър Гълъб Донев, който се води, че е изработил закона за бюджета.

Александър Маринов Маринов, е разкрит като съдържател на явочна квартира на Държавна сигурност под псевдонима „МАЙСТОРА”, пише сайтът desebg.com и добавя: Той е вербуван от Софийско градско управление на МВР-ДС през 1983 г. (виж повече за унищоженото досие на "МАЙСТОРА" – ТУК). Принадлежността му към Държавна сигурност е установена и разкрита от Комисията по досиетата още през 2007 г. при проверката на народните представители.