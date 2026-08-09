Над 15 000 души са проверени от комисията по досиетата за 6 месеца

Общо 15 316 български граждани са проверени от Комисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически служби за първото полугодие на 2026 г. Това разкрива сайтът Desebg на журналиста Христо Христов, като цитира последния доклад на комисията. За 258 души е установена принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия. Обявени са обаче само 153-ма. Най-честата причина за необявяването е, че съответното лице е починало.

Един от аргументите на управляващите, които упорито вървят към закриване на комисията, е именно, че тя извършва твърде малко проверки и поради това издръжката ѝ не е обоснована. Този мотив обаче се оборва от фактите.

В бюджета за 2026 г., който беше обнародван на 31 юли, остана текста, че в срок до 15 септември вицепремиерът Иво Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на комисията и преминаване на дейността й към Държавна агенция "Архиви". Управляващите не се вслушаха в критиките на опозицията. Според финансовия министър Гълъб Донев закриването ще спести на бюджета малко под 6 млн. евро годишно.

Новият доклад на комисията пред Народното събрание опровергава управляващите. Отчетът е 39-ия поред и обхваща периода 20 декември 2025 г. – 20 юли 2026 г.

В този период Комисията по досиетата е приела общо 76 решения.

Извършената проверка на въпросните 15 316 български граждани са на най-различни законови основания. Голям брой - 1545 от проверените са били регистрирани за участие в избори. Най-голям дял - над 9500 души са проверени, защото извършват публична дейност. Над 3300 пък са минали проверка в процедура за получаване на допуск до класифицирана информация. 344 души сами са поискали проверка за себе си, а други 273-ма са го направили за свои починали близки.

По закон комисията се отчита пред Народното събрание два пъти в годината - през юли и декември.

Задкулисието си е намерило представителство при Радев През 2006 г. след 16 години съпротива, българското общество получи с много трудности, с много натиск, право да знае кой е бил в ДС. И то само на ръководни постове. И то без лустрация. Цялото задкулисие не можа да преглътне това нещо.

КАЗУС

Наскоро стана публично известен случай, в който е поискан отвод на съдията Любомир Луканов от Софийския градски съд, който е бил вербуван като агент "Витанов" от ДС. Съдията не отрича, че е бил вписан като агент, но отказва да се отведе с аргумента, че не е избрал кога и къде да се роди, нито е отговорен за комунистическия режим. Магистратът не споделя доводите, че "е тежко морално компрометиран". Съдът подчертава, че защитата явно не познава "методите на действия на авторитарната държава и нейните репресивни органи в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г." и че не сочи факти да е извършвал репресивни или неморални действия във времето на авторитарното държавно управление.