Колко лъжи са нужни, за да се затворят архивите на ДС?

Доживяхме и това човекът на Румен Радев, вицепремиерът без ресор Иво Христов да ни говори за архиви и за Комисията по досиетата, която управляващите от "Прогресивна България" толкова много искат да закрият.

Той вече оправи домакинството на "Евровизия", няма друга работа и сега се захвана с досиетата на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Нагледахме се на хора, които като влязат в политиката, си мислят, че историята на България започва от тях, и тръгват да говорят глупости за неща, които не разбират.

Със сегашните е същото. Тръгнали да закриват Комисията по досиетата, но не казват истинските мотиви, а говорят глупост след глупост.

Първо вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че Комисията извършвала толкова малко проверки, че издръжката ѝ била неоправдана.

А то се оказа, че само за последните три години

Комисията е проверила над 72 000 лица

за принадлежност към тоталитарните комунистически служби на ръководни постове в държавата. И нейната администрация всъщност наброява само 51 души, като щатът ѝ стои незапълнен от 42 бройки.

Сега дойде ред на вицепремиера Иво Христов да говори глупости. На 3 юли 2026 г. по време на парламентарния контрол, от парламентарната трибуна, той дословно заяви: "Да не бъркаме досиетата с Комисията по досиетата. Това, което ние предлагаме, съвсем не е да се закрие достъпът до досиетата. Тъкмо обратното – ние възнамеряваме да го демократизираме и да го улесним, като дигитализираме досиетата, така че всеки от нас да може да чете това, което го интересува."

Фантазията или лъжата на Иво Христов, че те щели да улеснят достъпа като дигитализират досиетата, може и примамливо да звучи, но е далеч от истината. Така че управляващите нека най-напред да не бъркат фантазиите и лъжите с реалността.

Вече е ясно какво са намислили. Закриват Комисията по досиетата, за да няма повече проверки за принадлежност към тоталитарните комунистически служби, а архивите ги прехвърлят в Държавна агенция "Архиви", където обещават, че за нула бройки ще ги дигитализират и ще получим възможно най-лесния достъп до тях.

Ей, ама как може тези преди "Прогресивна България" са били толкова тъпи да не се досетят да направят това!

Ами не са тъпи. Били са реалисти.

Иво Христов, който сигурно не е влизал през живота си в архив, говори това, което някой му е подшушнал. А можеше да се поинтересува, да прочете, да се информира истински.

Оставам настрана неистовото желание на властта да я няма Комисията по досиетата. Но истината е, че никакъв по-добър достъп до архивите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА няма да получи никой, защото дигитализирането на този огромен масив от 15 километра не може и няма да се случи, така, както го фантазира или направо лъже Иво Христов. Напротив, достъпът до този в момента отделен архивен масив ще се влоши, ако не и спре, с прехвърлянето му.

И това е така, защото в самата Държавна агенция "Архиви", където хората на Румен Радев искат да запратят архива на комунистическите репресивни служби, има тонове архивни документи за дигитализация. За десетилетия напред.

Или ако вземем казаното в редица интервюта от председателя на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев, ще стане ясно, че

дигитализирането на държавните архиви възлиза на… 1%.

Да, да не е грешка – на един процент!

И ако някой не се сеща защо дигитализираните държавни архиви представляват такъв нищожен един процент, пак ще се позовем на председателя на Държавна агенция "Архиви" г-н Груев: "Поради липсата на средства". За техниката няма да говорим.

Следователно приказките на вицепремиера Иво Христов за някаква дигитализация на архивите на ДС и съответно бърз достъп до тях са пълни глупости.

Но преди да ги изприказва, той можеше поне да попита колко процента архиви са дигитализирали в Държавна агенция "Архиви", тя е на подчинение към Министерския съвет. Не за друго, а да не се излага публично. Ама кой да се сети. И кой да има за цел да говори истината.

Сега излиза, че новата власт, която тръгва да пести всеки евро цент и заради това закрива Комисията по досиетата, чийто бюджет от 2,8 млн. евро, ще оправи целия дефицит, ще дигитализира досиетата на ДС с трици, тоест без пари. Само дето ние знаем, че

дигитализацията се прави с хора и със средства.

Та, този вицепремиер би трябвало поне това да разбере. Като поука. И за негова информация - Комисията по досиетата, която искат да закрият, също извършва дигитализация и немалка част от досиетата могат да се изтеглят директно от сайта ѝ.

За неговото образоване по темата ще посоча данните за дигитализация от отчетните доклади на Комисията по досиетата за последните три години, внесени и приети от Народното събрание:

През 2025 г. са сканирани и обработени над 270 000 листа от над 3500 архивни дела.

През 2024 г. са сканирани и обработени над 256 000 листа от общо над 3600 архивни дела.

През 2023 г. са сканирани и обработени 304 623 листа от над 3500 архивни дела.

Истината е, че тази дигитализация в Комисията по досиетата, която се извършва, не е мащабна по същите причини, по които не е мащабна и в Държавна агенция "Архиви" – заради липса на средства. В Комисията дигитализацията се извършва с модерна техника, но само от няколко служители, поради изключително трудоемката работа и ниското заплащане.

Въпреки това гражданите и изследователите си получават дигитализирани архиви, които са заявили.

Затова, ако управляващите имат поне малко разум, по-добре е да спрат да ни обещават неща, които не могат и няма да се случат без влагане на ресурс.

Много по-прогресивно ще е, ако инвестират в държавната политика за разкриване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби и достъпа до техните архиви, която се провежда в България вече 19 години, а не да се опитват да я рушат и да ни ограничават правата на информация за лицата, свързани с репресивния апарат на БКП и достъпа до архивите му.

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*Христо Христов е журналист, изследовател на архивите на ДС и на РУ на ГЩ. Той е основател на сайта Desebg.com, откъдето препечатваме коментара му. Заглавието и подзаглавието са на "Сега".

Интервюто на Христов за "Сега" си припомнете тук.