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Властта уреди скандален ръст на заплатите на шефове на комисии и агенции

Оказа се, че предложените промени за МО и МВР са временни

Днес, 16:43
Членовете на ръководството на КЕВР ще получат приятни увеличения в заплатите.
КЕВР
Членовете на ръководството на КЕВР ще получат приятни увеличения в заплатите.

Невероятно, но факт. Обявената от правителството политика по отвързване на възнагражденията в отделни публични сектори от средната работна заплата за страната успя да доведе до точно обратното. Вместо заплатите на началниците в отделни агенции и комисии да се замразяват, те се вдигат, при това значимо. Предложените решения в най-ключовите сектори пък се оказват временни. 

Това показва прегледът на поредица от изменения в действащи закони, предложени в преходните разпоредби на проекта за държавен бюджет за 2026 г. По принцип идеята е правилна - автоматичните ръстове водеха до огромно набъбване на разходите за персонал, реализацията й обаче куца. 

 

Какафония от модели 

 

И най-беглият преглед на действащите разпоредби онагледява пълна какафония в модела за изчисляване на възнагражденията на ръководния персонал в създадените със закони агенции, комисии и фондове. Обща е само посоката - да гарантира автоматичен ръст на заплатите. В много от тези закони базата за определяне на заплатите на началниците е средната работна заплата за страната, но в едни се ползва средна заплата само за обществен сектор, в други е добавен и частният, а в трети се гледат средните възнаграждения за конкретна икономическа дейност. Разнообразие цари и при коефициентите. При шефските заплати почти навсякъде се ползва троен размер на средната заплата, но някои го вземат в пълен размер, други - на 93%, трети - на 90%. Правителството правилно прекратява този хаос и равнява заплатите на началниците спрямо нивата в НС. Уви, крайният резултат е обратен и избраният нов лимит се оказва много висок. 

 

В КЕВР ще се радват на хубави увеличения 

 

Пресмятането на старите лимити за възнагражденията спрямо новите показват солидни увеличения в някои органи. Така например на добър ръст ще се радват в Комисията за енергийно и водно регулиране. В момента заплатата на председателя на КЕВР е 93% от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива". По последни данни на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. средната заплата за този сектор е 2060 евро. 93% от три средни заплати прави 5 747 евро заплата за председателя на комисията. При членовете нивото е 85% от три средни или 5253 евро. За да се прекрати автоматизма в увеличението на тези заплати, сега правителството предлага шефът на КЕВР да взема колкото председател на НС, а членовете - колкото заместник-председателите на НС. След замразяването на депутатските заплати възнаграждението на председателя на НС е 6566 евро - тоест заплатата на председателя на КЕВР расте с 819 евро. Зам.-председателите на НС взимат 6142 евро или ръстът при членовете на комисията до това ниво ще е 889 евро. По-скромен е ръстът при шефа на “Фонд сигурност на електроенергийната система”, където лимитът за възнаграждението скача от 6180 на 6566 евро - заплатата на председател на НС. 

 

Много сериозен ръст има в агенцията за ядрено регулиране 

 

Много висок ръст ще има и в Агенцията за ядрено регулиране, която в момента изглежда неоправдана като ниво на заплащане на фона на КЕВР. 

Тук според действащите текстове председателят на АЯР следва да взима 95% от три средномесечни заплати на наетите в обществен сектор. По последни данни - за първо тримесечие на 2026, средното възнаграждение за обществен сектор е 1398 евро. Или това прави основна заплата от 3984 евро на председателя.  След промените това възнаграждение ще бъде изравнено спрямо заплатата на председателя на парламента - 6566 евро, или ще има ръст от 2582 евро. 

 

Солидно нарастват шефските заплати в КЗЛД 

 

Новите формули водят до солиден ръст и на шефските заплати в комисията за защита на личните данни. Тук ситуацията с коефициентите е направо екстравагантна - според действащото законодателство членовете на комисията взимат 2.5 средни заплати в обществен сектор, увеличени с 20%. Сметката води до заплата от 4194 евро към момента за членовете. Занапред се предвижда месечно възнаграждение, равно на основното на депутат, отново завишено с 20%! Може да се каже, че комисията е била нагло-последователна да си търси 20 на сто отгоре. Това води до месечно възнаграждение от 5083 евро. 

 

Сериозно намаление ще има в КФН 

 

Все пак има структури, в които ще се стигне до сериозно намаляване на възнагражденията. Пример за това е комисията за финансов надзор, където в момента възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година. През годините са ставали многократни скандали за огромните суми, отчитани в имуществени декларации от членове на КФН, в това число крупни бонуси. Тук горният праг също става заплатата на председателя на парламента. 

Малко намаление има в основните заплати за най-ниска съдийска, прокурорска и следователска длъжност, които в момента се равняват на двойния размер на заплатите в обществения сектор или 2796 евро стартово. За тях основната заплата става 60% от обикновена депутатска заплата или 2542 евро. 

 

Не е ясно какво ще става в МВР и МО 

 

“Сега” вече отчете като добро решение отказа да се актуализират заплати в МВР и МО спрямо ръста на средната работна заплата. Това би трябвало да доведе до сериозни икономии в бюджета. И тук обаче има едно голямо но. МВР и МО не са намерили сила или не са пожелали да предложат трайно уреждане на този въпрос и според предложените редакции това обвързване само се замразява за 2026 г. Тоест наличието на връзка в тези закони, която гарантира солиден ръст, по принцип остава и ще е въпрос на ново пазарене и преуреждане в проектобюджет 2027. 

В други сектори пък предложените редакции са направени така, че в законите остават в сила кухи формулировки. В закона за висшето образование например отпадна текстът, който изисква финансирането за сектора да е не по-малко от 0.9% от БВП. Текстът не е отменен изцяло и в останалата си част остава кух. От закона не отпадат текстовете, които предвиждат минимални нива на заплащане на академичния състав. В закона за предучилищното и училищното образование отпада текстът, който изисква финансирането да не пада по-ниско като дял от БВП спрямо предходната година. 

Тепърва предстои да видим как ще бъде регламентиран нов лимит на заплатите в държавните дружества, където възнагражденията по правило са космически, напук на загубите. Промяната в тези лимити не е на ниво закон, а в постановление за изпълнение на закона за публичните предприятия. Проект още не е публикуван, такъв до момента има публикуван само за горските предприятия. Бе направена заявка и за промени в реда за определяне на най-високите заплати по министерствата. Още отсега е ясно, че без подробен анализ за постигнатите средни нива по ведомства и ясна картина кои министерства плащат пребогато и кои - не, справедливост няма да има. Ще видим дали такъв анализ ще се появи за проектобюджет 2027, за който уж се отлагат истинските реформи.

Финансовият министър Гълъб Донев отчита намаление на разходи за заплати в бюджетния сектор, но решенията са временни.
БГНЕС Финансовият министър Гълъб Донев отчита намаление на разходи за заплати в бюджетния сектор, но решенията са временни.
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замразяване на заплати и пенсии, чиновници

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