Властта уреди скандален ръст на заплатите на шефове на комисии и агенции

Невероятно, но факт. Обявената от правителството политика по отвързване на възнагражденията в отделни публични сектори от средната работна заплата за страната успя да доведе до точно обратното. Вместо заплатите на началниците в отделни агенции и комисии да се замразяват, те се вдигат, при това значимо. Предложените решения в най-ключовите сектори пък се оказват временни.

Това показва прегледът на поредица от изменения в действащи закони, предложени в преходните разпоредби на проекта за държавен бюджет за 2026 г. По принцип идеята е правилна - автоматичните ръстове водеха до огромно набъбване на разходите за персонал, реализацията й обаче куца.

Какафония от модели

И най-беглият преглед на действащите разпоредби онагледява пълна какафония в модела за изчисляване на възнагражденията на ръководния персонал в създадените със закони агенции, комисии и фондове. Обща е само посоката - да гарантира автоматичен ръст на заплатите. В много от тези закони базата за определяне на заплатите на началниците е средната работна заплата за страната, но в едни се ползва средна заплата само за обществен сектор, в други е добавен и частният, а в трети се гледат средните възнаграждения за конкретна икономическа дейност. Разнообразие цари и при коефициентите. При шефските заплати почти навсякъде се ползва троен размер на средната заплата, но някои го вземат в пълен размер, други - на 93%, трети - на 90%. Правителството правилно прекратява този хаос и равнява заплатите на началниците спрямо нивата в НС. Уви, крайният резултат е обратен и избраният нов лимит се оказва много висок.

В КЕВР ще се радват на хубави увеличения

Пресмятането на старите лимити за възнагражденията спрямо новите показват солидни увеличения в някои органи. Така например на добър ръст ще се радват в Комисията за енергийно и водно регулиране. В момента заплатата на председателя на КЕВР е 93% от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива". По последни данни на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. средната заплата за този сектор е 2060 евро. 93% от три средни заплати прави 5 747 евро заплата за председателя на комисията. При членовете нивото е 85% от три средни или 5253 евро. За да се прекрати автоматизма в увеличението на тези заплати, сега правителството предлага шефът на КЕВР да взема колкото председател на НС, а членовете - колкото заместник-председателите на НС. След замразяването на депутатските заплати възнаграждението на председателя на НС е 6566 евро - тоест заплатата на председателя на КЕВР расте с 819 евро. Зам.-председателите на НС взимат 6142 евро или ръстът при членовете на комисията до това ниво ще е 889 евро. По-скромен е ръстът при шефа на “Фонд сигурност на електроенергийната система”, където лимитът за възнаграждението скача от 6180 на 6566 евро - заплатата на председател на НС.

Много сериозен ръст има в агенцията за ядрено регулиране

Много висок ръст ще има и в Агенцията за ядрено регулиране, която в момента изглежда неоправдана като ниво на заплащане на фона на КЕВР.

Тук според действащите текстове председателят на АЯР следва да взима 95% от три средномесечни заплати на наетите в обществен сектор. По последни данни - за първо тримесечие на 2026, средното възнаграждение за обществен сектор е 1398 евро. Или това прави основна заплата от 3984 евро на председателя. След промените това възнаграждение ще бъде изравнено спрямо заплатата на председателя на парламента - 6566 евро, или ще има ръст от 2582 евро.

Солидно нарастват шефските заплати в КЗЛД

Новите формули водят до солиден ръст и на шефските заплати в комисията за защита на личните данни. Тук ситуацията с коефициентите е направо екстравагантна - според действащото законодателство членовете на комисията взимат 2.5 средни заплати в обществен сектор, увеличени с 20%. Сметката води до заплата от 4194 евро към момента за членовете. Занапред се предвижда месечно възнаграждение, равно на основното на депутат, отново завишено с 20%! Може да се каже, че комисията е била нагло-последователна да си търси 20 на сто отгоре. Това води до месечно възнаграждение от 5083 евро.

Сериозно намаление ще има в КФН

Все пак има структури, в които ще се стигне до сериозно намаляване на възнагражденията. Пример за това е комисията за финансов надзор, където в момента възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година. През годините са ставали многократни скандали за огромните суми, отчитани в имуществени декларации от членове на КФН, в това число крупни бонуси. Тук горният праг също става заплатата на председателя на парламента.

Малко намаление има в основните заплати за най-ниска съдийска, прокурорска и следователска длъжност, които в момента се равняват на двойния размер на заплатите в обществения сектор или 2796 евро стартово. За тях основната заплата става 60% от обикновена депутатска заплата или 2542 евро.

Не е ясно какво ще става в МВР и МО

“Сега” вече отчете като добро решение отказа да се актуализират заплати в МВР и МО спрямо ръста на средната работна заплата. Това би трябвало да доведе до сериозни икономии в бюджета. И тук обаче има едно голямо но. МВР и МО не са намерили сила или не са пожелали да предложат трайно уреждане на този въпрос и според предложените редакции това обвързване само се замразява за 2026 г. Тоест наличието на връзка в тези закони, която гарантира солиден ръст, по принцип остава и ще е въпрос на ново пазарене и преуреждане в проектобюджет 2027.

В други сектори пък предложените редакции са направени така, че в законите остават в сила кухи формулировки. В закона за висшето образование например отпадна текстът, който изисква финансирането за сектора да е не по-малко от 0.9% от БВП. Текстът не е отменен изцяло и в останалата си част остава кух. От закона не отпадат текстовете, които предвиждат минимални нива на заплащане на академичния състав. В закона за предучилищното и училищното образование отпада текстът, който изисква финансирането да не пада по-ниско като дял от БВП спрямо предходната година.

Тепърва предстои да видим как ще бъде регламентиран нов лимит на заплатите в държавните дружества, където възнагражденията по правило са космически, напук на загубите. Промяната в тези лимити не е на ниво закон, а в постановление за изпълнение на закона за публичните предприятия. Проект още не е публикуван, такъв до момента има публикуван само за горските предприятия. Бе направена заявка и за промени в реда за определяне на най-високите заплати по министерствата. Още отсега е ясно, че без подробен анализ за постигнатите средни нива по ведомства и ясна картина кои министерства плащат пребогато и кои - не, справедливост няма да има. Ще видим дали такъв анализ ще се появи за проектобюджет 2027, за който уж се отлагат истинските реформи.