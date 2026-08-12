Новият Княжевски лифт ще остане само на хартия

София произведе две чудесни на пръв поглед новини преди разпускането на СОС в лятна ваканция. По предложение на заместник-кмета по градско развитие арх. Любо Георгиев съветниците дадоха зелена светлина за изработването на специализирани подробни устройствени планове за изграждането на нов Княжевски лифт и за нова въжена линия “Алеко 1”. Решенията се сочат от кмета Терзиев като ключов пробив, така че общината да направи опит да реши проблема по различен начин, без да зависи от волята на настоящия собственик на Княжевския лифт - “Витоша ски”. Прегледът на предложеното решение и документите към него, както и дебатът в СОС показват категорично, че пробивът ще си остане само на хартия. Вече има и първо потвърждение - областният управител върна решенията за повторно разглеждане.

Какво е новото трасе, което се предлага и има ли шанс то?

Столична община предлага да бъде изградено изцяло ново трасе на лифта, което да върви успоредно на съществуващото. Твърди се, че това няма да изисква рязане на дървета, защото трасето минава над региони с камъни и клекове. Голямо предимство на новото трасе е, че то ще е е по-дълго и ще се свърже с обръщалото на трамвай номер 5. Сегашната първа станция на съществуващия лифт е отдалечена и няма добра връзка, коментират архитекти. С това приключват безпроблемната част на предложеното ново трасе.

По него е предвидено да бъдат изградени три нови станции. Ортофотоснимките за терените, върху които е предвидено изграждане на нови станции, показват, че това са горски терени, заети от горски насаждения. Тоест не може да се твърди, че трасето няма да изисква рязане на дървета, категорични са специалистите. Ето как изглеждат предвидените нови станции.

1. Началната станция ще е по-близо до обръщалото на трамвай номер 5. Ако плановете тук останат без промяна, с тази част на ПУП-а се предвижда и обособяването на ново упи на частен терен. Според експерти не е ясно защо се обособява такъв, въпреки че параметрите са занижени и предназначението на имота е за парк и коо, тоест се позволява ограничени обслужващи дейности. Любопитна подробност е че в този вариант трасето на лифта минава точна над известен ресторант в района.

2. Междинната станция е ицяло в горски терен.

3. Крайната станция е в непосредствена близост до сега съществуващата.

Изграждането на тези нови станции изисква строителство, а планът за управление на Витоша категорично забранява такова. Планът е стар, покрива периода до 2014 г., и бе направен опит да се актуализира, придружен от шумен скандал и провал. Да се разчита, че тук скоро ще има пробив, който да направи възможен строителство на станциите в обозрим срок, е много невероятно. Неслучайно гласуваните от СОС решенията за изготвяне на специализиран подробен устройствен план за двете съоръжение подминават изцяло темата за тази колизия с Плана за управление на Витоша. Към момента Планът за управление на Витоша насърчава възстановяването на Княжевския лифт, но допуска реконструкция, а не изграждането на нов лифт и строеж на станции, категорични са съветници.

Наред със самите станции проблемно е и трасето. Като цяло сервитутът е много широк спрямо съществуващото съоръжение и не е ясно защо е предложен такъв, коментират екперти. По-големият проблем тук е липсата на предварително съгласуване по реда на Закона за горите.

Столична община хитрува и заобикаля законите

В Закона за горите съществува изрично изискване за предварително съгласуване с Министерство на земеделието и горите - за имотите, публична държавна собственост, и ИАГ - за имотите частна държавна собственост, за учредяването на сервитут върху горска територия. Законът допуска такова предварително изключение да не се прави за национални обекти и общински обекти от първостепенно значение. Общината се е закачила за този текст и твърди, че в случая става въпрос за общински обекти от първостепенно значение и предварителното съгласуване е ненужно. Щеше да е хубаво това да е така, но нищо подобно. Обектите, върху които общината иска да учредява сервитут, не са публична общинска собственост, за да могат да бъдат третирани като общински обекти от първостепенно значение. Повечето от тези имоти изобщо не са общински - има държавна собственост, а има и частна. За да имитира някакво спазване на закона, Столична община включи тази година изрична нова глава в програмата си за управление на общинската собственост със 118 имота във Витоша, върху които следва да се учредяват сервитути. Таблицата е със заглавие "обекти с първостепенно общинско значение", но заглавието не превръща конкретните имоти в общинска собственост. Повечето терени по трасето на Княжевския лифт са публична държавна и публична частна собственост, става ясно от приложения под заглавието списък. Съветникът от БСП Диана Тонова бе категорична, че при така предложената юридическа обосновка няма основание имотите да се приемат за общински обекти и общината следва да извърши предварително съгласуване по реда на закона за горите. Казано накратко, нарисуваното в момента на хартия трасе на новия лифт е меко казано пожелателно и изобщо не е ясно какво ще е мнението на собствениците на терението.

По тема предварително съгласуване зам.кметът по градско развитие Любо Георгиев спомена, че е имало предварителни разговори със засегнатите институции, но разговорите са били устни. Много вероятно е те да са водени при служебното правителството на Андрей Гюров. Писмено становище е взето по същото това време - април, само от РИОСВ. От документа обаче става ясно, че проектът подлежи на задължителна преценка за нуждата от екологична оценка и на втора процедура - оценка на съвместимостта по реда на опазването на защитените зони. Тоест и тук всичко тепърва предстои.

Общината ще търси подкрепа и така - до следващите избори

Липсата на каквото и да е било съгласуване на идеята към момента прави основателни упреците, че ставаме свидетели по-скоро на пиар акция. В специално изявление след юридическите спорове кметът Васил Терзиев отхвърли упреците, че преследва политически цели и обяви, че предложението е реален шанс за пробив. Той спомена собственика на настоящото съоръжение само мимоходом, като обобщи, че разговорите трябва да продължат минимум между държава и община и максимум между държава, община и собственик. Не се разбра какво се включва в тези понятия. Не е ясно и кой точно ще изгражда лифта при евентуален успех на ПУП-а и как ще се субсидира използването му, така че цената да е достъпна. Лифтът на практика ще служи като довеждащо, а не спортно съоръжение, изтъкна при дискусиите Росица Николова от “Спаси София”. Твърди се, че именно високите разходи за експлоатация наред със скъпата реконструкция е причина лифтът да стои толкова време като развалина.

Прогнозите, че решението ще бъде върнато от областния управител на София, се сбъднаха. Така СОС се събира на извънредна сесия, на която ще се гледат конкретно тези решения плюс още едно, което се връща. Още от сега може да се очаква, че дебатите ще са разгорещени в стил "казахме ли ви", при това с основание. А столичани ще пият студена вода по още едно предварително обречено решение за града.