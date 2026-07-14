Румен Радев е любимецът на службите

Ако през последните години някой беше казал, че ще има човек, който ще може безпроблемно да проведе операции по смяната на всички шефове на специални служби в държавата, да ги удържи на постовете им 5 години при различни правителства и властови конфигурации, а накрая даже да им удължи мандатите, то всеки би се изсмял. Защото става дума за постове, при които дори една кадрова промяна беше достатъчна да предизвика война - между президент и правителство, между различни политически или икономически лобита, между парламент и кабинет, между управляващи и опозиция.

Оказа се обаче, че има такъв човек - доскорошният президент, настоящ премиер и наскоро пръкнал се партиен лидер Румен Радев. Той и неговите служебни правителства успяха да сменят всички ръководители на службите, а сега кабинетът предлага те да бъдат преназначени за още един мандат. На практика

Радев се превърна в монополист върху кадруването по върховете на службите

Какво е фактическото положение днес?

Начело на Национална служба за охрана (НСО) е ген. Емил Тонев, назначен от президента Радев на 21 август 2020 г. През март 2022 г. Министерски съвет поиска неговото освобождаване, което обаче бе отказано от президента Радев. Само преди няколко месеца все още президентът Румен Радев изигра сложна игра с правителството на Росен Желязков и успя да изтъргува още един мандат за ген.Тонев, който е един от най-близките му хора. И това е повече от естествено, като се има предвид с каква информация разполага шефът на НСО за Румен Радев, родата и обкръжението му за 10 години назад.

Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) отговаря за използването на специални разузнавателни средства (СРС), радиослушване, следене, наблюдение, заснемане. Председателят ѝ Бисер Борисов е назначен от президента Радев по предложение на втория служебен кабинет на Радев. На 17.10.2022 г., по предложение на третия служебен кабинет на Радев, е преназначен.

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) се оглавява от Антоан Гечев, назначен от президента Радев на 17.06.2021 г. по предложение на второто служебно правителство на Радев. Само преди няколко дни Гечев беше бетониран за още 5 г. Той бе предложен лично от премиера Румен Радев и бе подкрепен от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“.

Директор на служба „Военно разузнаване“ е ген. Венелин Венев, назначен през юли 2021 г., по време на първото служебно правителство на Радев. На 12 юли 2026 г. той бе преназначен на длъжността

Монополът на Радев се пропука единствено при ДАНС,

но за сравнително кратко време. В случая става въпрос за незнайно поради каква причина изключително ценния за Румен Радев Пламен Тончев. Той бе назначен начело на ДАНС през май 2021 г. по предложение на първия служебен кабинет на Радев, когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния председател Димитър Георгиев. Мандатът му изтичаше на 10 април 2023 г. Малко преди това Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. През 2025 г., когато управлението бе в ръцете на ГЕРБ, ИТН и БСП, подкрепено от ДПС на Делян Пеевски, Тончев беше освободен внезапно от поста. Това стана уж по негово желание, като преди това му бе гарантирано шефското място в Комисията по досиетата. Коментарите тогава бяха, че той е трудоустроен, за да не разкрива тайни.

Сега обаче Румен Радев пак го извади на светло

и отново го предложи за шеф на ДАНС. На въпрос по време на депутатското изслушване защо е решил да се върне в ДАНС, Тончев отговори: "Аз съм предложение на Министерския съвет, не кандидатствам за длъжността. Явно след моето напускане и изтеклата година и два месеца ръководството на държавата е преценило, че все още съм необходим за ДАНС", каза още Пламен Тончев. Нещо като - аз не искам, ама държавата има нужда от мен.

Самият Румен Радев намекна, че натиск върху Тончев е имало и това щяло да стане ясно скоро. Нищо не стана ясно, а и самият Тончев отрече, но мнозинството на Радев в НС плюс хората на Борисов и на Делян Пеевски набързо гласуваха Тончев за шеф на ДАНС.

Преди това Радев се застрахова, като сложи на 8 май 2026 г. за зам.председател на ДАНС още по-верен човек - Станчо Станчев, който няма професионален опит в ДАНС, тъй като години наред е бил в НСО като част от личната охрана на редица президенти - Жельо Желев, Петър Стоянов, Румен Радев. А сега дойде в ДАНС ... от митницата в София. Но Радев си го наложи и то въпреки, че Бойко Борисов обяви, че Станчев "е изключително тежка политическа грешка на премиера Румен Радев".

За да е пълна картинката, Радев и неговите хора започнаха и

инфилтриране на бивши хора от службите на ключови позиции във властта

и то в много важни сектори. Нещо повече - демонстрираха, че изобщо не им пука кой какво ще коментира.

Така например Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг освободи експерта Георги Касчиев от ръководството на АЕЦ "Козлодуй", за да назначи на негово място Драгомир Димитров, който е бивш шеф на Държавната агенция "Разузнаване". "На моето място идвал генерал Драгомир Димитров, щатен сътрудник на ДС, по образование филолог, цял живот работил в службите. Любопитно, че преди мен председател на СД в продължение на 5-6 години беше генерал Илия Илиев, по образование историк, целият трудов стаж в МВР. Вероятно и предишните и сегашните управляващи смятат, че милиционери без образователна основа и без никакъв опит са особено подходящи за тази позиция", написа Касчиев.

Миналата година Димитров осъди прокуратурата да му плати обезщетения от близо 50 000 лева заради незаконно обвинение - срещу него над три години имаше висящо разследване за престъпление по служба, свързано с изтичане на класифицирана информация. В началото на 2020 г. държавното обвинение обяви, че Димитров, който по това време вече беше генерален консул в Мюнхен, е привлечен като обвиняем за това, че през 2016 г. като председател на ДАР не е организирал и не е контролирал дейностите по защита на класифицираната информация в агенцията с цел да набави облага за чужда фирма в размер на 91 500 евро. След това се разбра, че става дума за система за обмен на информация, която ДАР купила от чужда фирма, без да получи уверение от ДАНС, че тази фирма може да борави с класифицирана информация. В хода на разследването обаче било установено, че фирмата е препоръчана от партньорска служба, чийто служители инсталирали и системата, а освен това през нея не минавала класифицирана, а единствено оперативна информация. Процедурата била и напълно прозрачна с положителни становища от шефове на дирекции в ДАР, а служителите минали предварително обучение. През 2019 г. ДАНС извършила проверка, според която нямало възникнали вреди, но имало риск от такива и именно заради това започнало разследването срещу Димитров.

Димитров е бил и шеф на полицейското управление във Велико Търново. За председател на разузнаването бе назначен през 2012 г. от президента Росен Плевнелиев, а след трансформацията ѝ в Държавна агенция „Разузнаване“ (2016-2018) бе преназначен там. Той стана известен със съпротивата си за изпълнението на закона за досиетата през 2013 г., когато отпадна важен параграф, опъващ чадър над определени сътрудници на ръководни постове в цифилното и военното разузнаване.

Шеметна кариера направи и бившият секретар и съветник на президента Румен Радев Пламен Узунов, който вече седи от дясната страна на премиера Румен Радев по време на съвещанието за пътната безопасност, при среща с шефовете на службите за Иран и др. Беше повече от ясно, че Узунов, който беше защитаван през годините от Радев, както само примерно

някой сътрудник би могъл да защитава своя водещ офицер,

рано или късно ще се появи на ключово място. Оказа се, че той вече е съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Никой не може да прави търговия с оръжие без да мине през въпросния съвет.

Узунов беше шеф на областната дирекция на МВР в Пловдив, служебен вътрешен министър през 2017 г., a впocлeдcтвиe и съветник и ceĸpeтap в пpeзидeнcтвoтo. Той бе арестуван заедно с бизнесмена Пламен Бобоков при щурма на прокуратурата в президентството от 9 юли 2020 г. Той беше обвинен в престъпен сговор с бизнесмена, а прокуратурата пусна много негови чатове. Разследването срещу Бобоков и Узунов беше тихо прекратено през 2023 г., а наскоро Узунов успя да осъди прокуратура за 200 000 лв.

Да вземем друг пример - Пламен Тодоров, човек, който взе разстоянието от шеф на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) до шеф на Комисията за противодействие на корупцията буквално за месец. При представянето му в АДФИ той бе обявен за "специалист с богат опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера, натрупан в периода на неговата дългогодишна работа в Агенцията за държавна финансова инспекция" и в Държавната агенция „Национална сигурност”. Дори да оставим настрана, че той е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР, се оказа, че той е бил експерт и началник на отдел в закритата Национална служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи от 01.01.2008 г. до 31.01.2017 г. После е бил юрисконсулт, началник отдел и директор за по месец в Агенцията за държавна финансова инспекция. Накрая управляващите го пратиха за член на новосформираната Комисия за противодействие на корупцията - КПК, която пък той оглави по жребий.

Дори не споменаваме колко хора от МВР и ДАНС има в ключови регулатори като Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) и Комисията за защита на личните данни, областни управители и съветници. Или пък как председател на вътрешната комисия в парламента е Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР и когото Румен Радев бранеше с голи гърди, за да не бъде махнат. И контролът на специалните служби в Народното събрание е в ръцете на Радев чрез председателя на комисията Румен Миланов, който е бил шеф на КАТ, шеф на жандармерията, на НСО, на НСБОП, на БОРКОР... И който бе прочут с близостта си с Бойко Борисов.

Очевидно при службите е така - те са вечни, а участниците, политиците и контролиращите в тях обичайно са просто като кукли, които минават и заминават.