Депутат разкри вратички за щедри заплати

Автоматичният ръст на директорските заплати в държавните структури чрез връзката с минималната заплата е само един начин възнагражденията в управителните съвети и по върховете на администрацията да растат. Други нормативни вратички изброява депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който е председател на подкомисията за контрол на публичните средства. Белчев надълго коментира темата във "Фейсбук" като продължение на скандалите от последните дни със заплатите в здравеопазването и някои шефове на държавни дружества като НДК.

„Използва се възможността за промяна в показателите за оценка (конкретно за финансов резултат и добавена стойност). С одобрението на ресорните министри тези показатели се пренаписват така, че изкуствено да поддържат високи бални оценки и високи месечни заплати. Извън управителните органи голямото и тихо раздаване на порции за външни лица става през т.нар. Одитни комитети. Тъй като законът изрично забранява на членовете на управителните съвети да влизат в тях, там се назначават изцяло външни кадри. Възнагражденията им масово се определят като сериозен процент от минималната заплата или средна заплата за предприятието за едно-единствено заседание или направо месечна заплата. С експлозията на минималната заплата през последните три години техните доходи също скочиха автоматично с 50 процента за няколко часа формална работа на месец“, пише Белчев.

„В много дружества съществуват „невидими“ бонуси през Колективните трудови договори или социални програми. Членовете на управителните органи често получават допълнителни суми за Коледа и Великден, разходи за облекло, почивка и диоптрични очила. Тези плащания остават скрити за обществото, но натоварват бюджетите. Тук идва бруталната политическа реалност, която малцина изричат на глас. Методиката за тези възнаграждения се определя изцяло с акт на Министерския съвет. И нека бъдем реалисти - никой досега нямаше политическата воля да промени правилата и да отреже рязко заплатите на „бордоваците“, защото след всяка рокада там биват назначавани „наши хора“. „Нашите хора“ бързо свикват със златните хранилки, а автоматичният ръст им е перфектното оправдание“, посочва депутатът. Той настоява за спешна реформа в тези режими на плащане, строго лимитиране на възможностите за промяна на показателите и балните оценки и пълна прозрачност и забрана за скрити социални бонуси по КТД за висшия мениджмънт.