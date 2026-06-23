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Тристранката отхвърли промените в бащинския отпуск

Няма подкрепа и за увеличаване на компенсацията при връщане на работа по време на майчинство

23 Юни 2026Обновена
Вицепремиерът Гълъб Донев е председател на съвета за тристранно сътрудничество.
БГНЕС
Вицепремиерът Гълъб Донев е председател на съвета за тристранно сътрудничество.

Няколко законопроекта на опозицията в парламента днес влязоха за поредно обсъждане в тристранката. Повечето от тях са с вече коментирани и отхвърляни предложения.

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" например за пореден път не успя да убеди другите в смисъла на предложението си отпускът от 15 дни за бащи при раждане на дете да може да се ползва и на части. „Считаме, че предложените промени биха изменили същността и първоначалната цел на този вид отпуск“, каза социалният министър Наталия Ефремова. Тя заяви, че Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта. АИКБ, БТПП и БСК също бяха против, защото очакват организационни промени и трудност при доказване. КРИБ обаче го подкрепи.

Няма съгласие и по промените, които Венко Сабрутев и колегите му предлагат в обезщетението за предсрочно връщане на работа по време на майчинство. Сега то е 50%, а Сабрутев иска да се увеличи на 100%, т.е. майката ако се върне по-рано на работа, да получава и пълно обезщетение, и заплата. Тук също експертите предупреждават, че обезщетението замества доход от труд и няма как да се получава в пълен вид при връщане на работа.

Очаквано, тристранката не постигна съгласие и по идеята на опозицията да се въведат лични осигуровки за държавните служители, без компенсация на дохода. Синдикатите го определиха като цинично и припомниха, че в администрацията няма процент за прослужено време (т.нар. добавка за клас). Социалното министерство също се обяви срещу промените. Работодателите искат лични осигуровки за държавните служители, но под условие – да се направи цялостен преглед на уредбата в пътна карта за пенсионна реформа, да има разчети и др. Така или иначе, вече неофициално излиза информация за намеренията на самото правителство:

Радев: Ще има нова формула за минималната заплата
Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година.
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23 Юни 2026

Пак Венко Сабрутев и ПП предлагат любопитни промени в закона за здравното осигуряване – държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Сега те се плащат по общия ред, като се делят между работодател и осигурен. Социалното министерство обаче е твърдо против. „Отново с едно такова едностранно текстче в закона се променя цялата логика на здравното осигуряване“, коментира Наталия Ефремова, цитирана от БТА. „Оказва се, че 26 евро тежат на работодателя, защото толкова е сумата, която се изплаща по време на майчинството като част от здравноосигурителната вноска“, посочи министърът. Ефремова каза, че не може да се прави аналог между заплащането на здравните осигуровки на пенсионерите и студентите и това на майките.

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Ключови думи:

осигуровки, майчинство, държавни служители, отпуск, Кодекс на труда, бащински отпуск

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