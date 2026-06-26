КНСБ и КТ "Подкрепа" излизат на протест срещу бюджета

В понеделник КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще излязат на протестна акция пред сградата на Министерския съвет заради предлаганите промени с проектобюджета за настоящата година, които ще доведат до намаляване на разходите за персонал и плащане на осигурителните вноски от държавните служители. Това обявиха от двата синдиката. За същия час е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проектът на Бюджет 2026 г., както и план-сметките на НОИ и НЗОК.

Синдикатите не приемат свиването на разходите за персонал в публичния сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. КНСБ чак предложи да се отмени Законът за държавния служител, тъй като в него ще останат единствено ограничения за работещите в публичната администрация. Това е и едно от исканията на предстоящия протест. Настояват и за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за заплати и замразяване на доходите.