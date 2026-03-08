Медия без
Протест на пощите ще забави утре изплащането на пенсиите

Блокада ще има и на Аспаруховия мост във Варна

Днес, 15:07
Утре в 7:30 пенсионерите няма да могат да получат пенсиите си в пощата. Най-сигурно ще е да отидат във вторник, 10 март.
Илияна Кирилова
Изплащането на пенсиите утре ще бъде временно стопирано заради протест на работещите в пощите. Това става ясно от съобщение в тази връзка от КНСБ.

Синдикатът и част от неговите основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9-12 март, информират от профсъюза. Основното им искане е за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. 

Протестните акции ще се проведат в следната последователност. Първи ще започне протестът на работниците в „Български пощи“. Те ще спрат работа утре, 9 март, когато според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти. Не е ясно колко време ще продължи протестът. Искането им е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари 2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро. Организатор е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ.

Протест ще има и на работниците в Градски транспорт - Варна. Те ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост. Автошествието ще започне в 11 ч. във Варна от ул. „Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. „Тролейна“ №48 - бул. „Христо Смирненски“ - ул. „Димитър Полянов“ - ул. „Георги Пеячевич“ - ул. „Девня“ - АМ „Черно море“ - Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа. Работниците настояват също за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари, като за целта ще са нужни 1,3 млн. евро. 

Ключови думи:

протест, КНСБ

