Синдикатите свикаха акция за бюджета пред Народното събрание

12 Дек. 2025Обновена
Малка група синдикалисти направи напомнителна акция пред парламента, че без бюджети ще има проблем с плащанията.
КНСБ и КТ "Подкрепа", които досега подкрепяха само протестите срещу здравния бюджет, тази сутрин свикаха акция пред сградата на Народното събрание. Целта е да зададат въпроси на депутатите какво ще се случи с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 г. Вчера ГЕРБ каза, че се отказва и от новия проект за бюджет за 2026 г., 

Пред парламента в началото на акцията имаше 20-30 души, но президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че целта не е протест, а само напомняне на депутатите какви последици може да имат днешните им гласувания.

Синдикатите задават няколко въпроса за ситуацията при липса на нов бюджет, като откроиха втората година на майчинството, което е единственото увеличение в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и увеличените средства, договорени за няколко сектора, минималната заплата и другите доходи в бюджетната сфера. 

