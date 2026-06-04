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Появи се идея за 2% осигуровка на държавните служители

Опозицията опитва отново тавани на допълнителните възнаграждения в администрацията

04 Юни 2026Обновена
Pexels

Проект за въвеждане на лични осигуровки на държавните служители и съдебната власт внесе "Демократична България" в парламента. Промените са в Кодекса за социално осигуряване и предвиждат плавно поемане на лична част от вноските за пенсия на служителите в държавната администрация, съдебната власт и сектор "Сигурност". 

В момента всеки работещ извън държавната администрация и съдебната власт поема 40% от осигурителната си тежест, а другите 60% се поемат от работодателя. За държавните служители и съдебната власт обаче вноските за пенсия са изцяло за сметка на бюджета, т.е. плащат се от данъкоплатците. От години има идея те да започнат да плащат лични осигуровки, но нито едно управление не е посмяло да въведе такива промени. Когато въобще са обсъждани, те вървят задължително с компенсаторно увеличаване на заплатите, така че да не се почувстват ощетени държавните служители, но техните заплати и без друго растат по-бързо от останалите. В случая такава компенсация не се предлага и не се коментира от вносителите в мотивите.

Въвеждането на лични осигуровки трябва да стане на етапи в рамките на шест години, докато достигне съотношението за останалите – 60/40. Още тази година се предлага да се въведе 2% лична осигуровка за пенсия, догодина личният дял трябва да стане 5%, през 2018 г. – 14% и т.н.:

1. за 2026 г. - 98:2;
3. 2027 г. - 95:5;
4. 2028 г. - 86:14;
5. 2029 г. - 79:21;
6. 2030 г. - 72:28;
7. 2031 г. - 65:35;
8. от 2032 г. - 60:40.

Към момента съществува неравнопоставеност между държавните служители и служителите в съдебната власт, от една страна, и служителите по Кодекса на труда от друга, посочват вносителите – Мартин Димитров, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и колегите им от ДБ.

С промени в закона за държавния служител ПГ на ДБ прави опит да повдигне за дебат и друга "вечна" тема в държавната администрация – единния конкурс за държавни служители. Централизиран конкурс имаше предвиден в закона през 2016 г., но разпоредбата така и не започна да се прилага, а накрая бе отменена. Сега отново се предлага да се въведе такъв за заемане на длъжности от държавни служители, като той трябва да се провежда от Института по публична администрация. Вносителите предлагат всички настоящи държавни служители също да минат през централизирания конкурс и да бъдат освободени, ако не отговарят на базовите изисквания.

Централизираният конкурс е добра международна практика, с която обективно се установяват базови умения, като по този начин се ограничават и политическите назначения на служители без необходимата компетентност, посочват депутатите.

С други текстове се въвеждат допълнителни ограничения за допълнителните възнаграждения в администрацията, макар че и сега има такива. Предлага се например бонусите, които надхвърлят 20% от основната годишна заплата на служителя, да се разрешават само от Съвета за административна реформа. За членове и ръководители на органи, назначавани от Народното събрание, ограничението трябва да бъде до една брутна месечна заплата годишно. Същото е условието, което се предлага за Висшия съдебен съвет и Инспектората на ВСС.

Предложенията са част от цяла кошница законопроекти, внесени днес от ДБ с обяснението, че представляват необходими реформи за преодоляване на фискалните проблеми пред страната.

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Ключови думи:

държавни служители, държавна администрация

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