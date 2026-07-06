Чудо - МЗ закрива съвет, който не работи от 8 г.

Обещанията на правителството да оптимизира администрацията намериха най-сетне едно реално измерение, макар и миниатюрно. Странен съвет, който няма дейност от 8 години и се оглавява от лежал в ареста човек, ще бъде закрит. Това гласи предложение на здравното министерство, публикувано за обществено обсъждане. Не е известно съветът да е носел доходи на участниците в него, но е удивително, че той е успял да съществува забравен при толкова правителства напук на вечните заявки за съкращения и реформа.

Съветът „Партньорство за здраве“ е създаден като консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване на достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите. Съществува от 2015 г. и долу-горе за цялото си съществуване не е имал реална дейност. Не предполага кой знае каква работа и самият му замисъл - създаден е с цел "постигане на широк обществен консенсус при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването".

В съвета влизат министри, зам.-министри, представители на НЗОК, Изпълнителната агенция по лекарствата, агенция "Медицински надзор", лекарския съюз и т.н. За дейността на съвета има секретар и секретариат. За секретар на Съвета през 2015 г. е определен д-р Станимир Хасърджиев, а в секретариата са били включени служители от Сдружение „Национална пациентска организация“, което д-р Хасърджиев представляваше тогава. Междувременно Хасърджиев лежа в ареста и е подсъдим за 17 престъпления, включително сексуални. Хасърджиев беше свален от собствената му организация, но не и от съвета, показва проверка на "Сега" в административния регистър.

Съветът е трябвало да заседава веднъж на три месеца, но всичко на всичко е провел едва 6 заседания за 11 години, като в Министерството на здравеопазването няма информация за извършена дейност след 2017 г. Предвид това, основен мотив за иницииране на закриването на Съвета е фактът, че този орган не извършва дейност повече от 8 години, посочват от МЗ.

Друг съществен мотив е, че е предвидено в състава на Съвета да има представител на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване. Европейското партньорство е замислено като мрежа, ръководена от пациентите, която да обединява неправителствения сектор (пациентите, медицинската общност, индустрията) и т.нар. „създатели на политики“ (членове на ЕП, Европейска комисията, държавите членки на ЕС), за да се гарантира, че равният достъп до качествено здравеопазване е приоритет и на институциите на ЕС. Очакванията са били Европейското партньорство да разработи инструмент за текущо наблюдение и измерване на равнопоставеността на достъпа в държавите членки. Към момента обаче няма данни Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване да има дейност, пише още в мотивите.