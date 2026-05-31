Ново лекарство срещу рак даде безпрецедентни резултати

Препаратът топи напълно туморите при клинични изпитвания

Днес, 15:54
Инжекция показа безпрецедентни резултати в лечението на рак, като ликвидира цели тумори. Това съобщава "Гардиън", позовавайки се на информация от проучване, което ще бъде представено на започващата днес в Чикаго най-голяма конференция за рака в света.

В международно клинично изпитване в 11 държави лечението е било приложено на пациенти, чийто рак се е разпрострял или рецидивирал, и при които обичайните терапии вече не дават резултат. Медикаментът Амивантамаб с търговско название Rybrevant е стопил туморите при над една трета от пациентите, като в рамките на броени седмици са забелязани драматични промени. При 15 пациенти лекарството е довело до пълното изчезване на туморите.

"Това е безпрецедентно силна реакция при пациенти, които са развили резистентност и при химиотерапията, и при имунотерапията", коментира пред британското издание Кевин Харингтън, професор по биологични онкотерапии в Института за изследване на рака в Лондон. 

В рамките на клиничното изпитване 102 пациенти с рак на главата и шията – шестият най-разпространен вид в света, са получили инжекцията. При 43 от тях туморът се е свил или напълно е изчезнал, като при 28 души туморът значително е намалял, а при 15 е изчезнал напълно.

Авторите на проучването посочват, че лекарството дава сходни резултати при пациенти с рак на белия дроб. Медикаментът се разработва от "Джонсън и Джонсън" и в момента се изследва в около 60 клинични изпитвания, основно за рак на белия дроб, но също и за рак на дебелото черво, мозъка и стомаха.

Инжекцията атакува рака по три начина. Тя блокира протеина EGFR, който помага на туморите да растат. Освен това блокира и гена MET, който раковите клетки използват, за да заобиколят лечението. На трето място, Амивантамаб помага да се активира имунната система, за да атакува тумора.

За разлика от други терапии, Амивантамаб се прилага веднъж на три седмици като подкожна инжекция вместо през интравенозно вливане, което прави лечението бързо и удобно за пациентите, а и възможно да се прилага в извънболничната помощ. Повечето странични ефекти са леки до умерени, като под един на 10 пациенти е принуден да прекрати употребата.

Един от първите пациенти, получили инжекцията, с рак на езика, разказва, че животът му в голяма степен се е нормализирал, а преди това почти не е можел да говори и да се храни заради тумора. С инжекциите големината му значително е намаляла, болката – също, при това без ужасните последици от химиотерапията. 

Учените обръщат внимание, че в случая проучването е фокусирано върху хора с рак на главата и шията, който не е причинен от човешкия папилома вирус (HPV). Това, изтъкват те, е особено важно, тъй като тези видове рак са изключително трудни за лечение.

Лекуваните с препарата пациенти живеят 12,5 месеца след началото на терапията, въпреки че като цяло са в етап с много лоша прогноза за преживяемост, когато никакво лечение не помага.

