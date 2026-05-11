Още един град остава без детски лекари

Поредна община е изправена пред опасността да остане без детско здравеопазване. Две отделения на общинската болница МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлово са заплашени от закриване заради липса на персонал, показа репортаж на бТВ. Кризата тук не е от вчера – преди година спряха ражданията, тъй като педиатрите отказват да консултират недоносени бебета заради прекомерна натовареност. Болницата обслужва 65 000 души от общините Карлово и Сопот. За много от тях лечението в Пловдив е трудно достъпно.

В детското отделение се случва един лекар да отговаря за 11 деца по време на дежурство. След седмица в отделението ще останат само трима лекари. „Това, което като регламентиран стандарт се изисква за педиатрия, е минимум 6 души – поне 4 със специалност и двама без специалност. Абсолютно не отговаряме на тези критерии“, обяснява д-р Нася Димитрова, началник на детското отделение.

Подобна е ситуацията и в инфекциозното отделение. „Работя тук от около 40 години. От 4 години съм пенсионер. И в момента се притеснявам за бъдещето на отделението. Не бих искала, ако с мен има здравословен проблем, това да прекъсне дейността на отделението и жителите на общината да бъдат лишени от болнична помощ“, казва началникът му д-р Анета Милушева. „Натоварването е изключително голямо. За тази година и половина е невъзможно нито да се вземе болничен адекватно, нито отпуска, нито какъвто и да е проблем вкъщи. Всички имаме деца и семейства“, казва д-р Димитрова.

Лекарите не издържат и отказват да поемат извънредни дежурства. А това означава затваряне на отделението. За много от хората в региона това е много лоша новина, тъй като ще се наложи да пътуват до Пловдив, а мнозина не могат да си позволят такива разходи.

Като много други общински болници, тази в Карлово също не може да привлече лекари заради ниските заплати, въпреки че управителят Даниел Пранджев казва, че дава едни от най-високите заплати сред колегите си от другите общински болници. В същото време началникът на детското отделение казва, че заплатата му е 1585 евро. Преди седмица Пранджев е разговарял с шестима кандидати, но интересът е бил нула, въпреки че общината предоставя апартамент и обещава да поеме транспортни разходи, ако лекарят не желае да живее постоянно в Карлово. В същото време медици от болницата твърдят, че нищо от това не е било предложено на тяхна колежка, която вече е напуснала.