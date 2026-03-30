Борисов се подигра на София за липсата на детска болница

Управлявалият три правителства Бойко Борисов забрави собствената си роля в забатачването на проекта за национална детска болница и днес се подигра на София, че никога няма да има детска болница за разлика от Бургас и Пловдив - градове, където кметовете са от ГЕРБ.

Борисов навести в Пловдив строящата се детска клиника на най-голямата болница в България - "Св. Георги", проект на близо десет години, който надгражда съществуващите детски звена. Проектът се финансира отчасти от ПВУ. "Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има План за възстановяване и прогресът щеше да отиде в регрес. Трябва да се научим да наричаме нещата с истинските им имена - като е прогрес да се покаже как. От голи поляни събрахме тук за децата на Пловдив. Знаете ли и в Бургас колко е красива - роботите са като жирафчета, пеликани, щъркели. София няма да има, защото кметът е съвсем... той е лама, развива се по съвсем друг начин, отварят му се фонтанелите, чакрите", коментира Борисов. Той се сети да пожелае болницата да стои празна и да не се налага на децата да влизат в нея, но все пак не пропусна да изтъкне, че по оправената магистрала децата на София също ще може да идват да се лекуват в Пловдив. Пиарите му пък са се сетили да махнат репликата му за фонтанелите от поста му във “Фейсбук”.

Лидерът на ГЕРБ не за пръв път се подиграва на столицата, че няма детска болница, въпреки че именно той и неговата партия управляваха града 20 години. Това негово твърдение е абсурдно по още причини. В София вече има детска болница - специализираната "Проф. Иван Митев". По-важното обаче е, че тук мъчително се развива правителствен проект за национална детска болница, който беше в особено голям застой в годините, в които Борисов беше премиер. През 2020 г. - в края на тази ера, Борисов тържествено се закле, че кабинетът му ще задвижи строежа. 6 години по-късно строежът дори не е започнал и община София няма никаква вина за това. Впрочем, УМБАЛ "Св. Георги" е държавна, а не общинска болница.

"Ако слушаме Бойко Борисов, излиза, че планът за децата на София е да се лекуват в Пловдив и Бургас. Понеже там има кметове на ГЕРБ а дотам има магистрала, строена от ГЕРБ. Повече от 20 години държавата не успя да изгради Национална детска болница в столицата – въпреки че имаше всички възможности да го направи. Има ли нужда да припомняме кой беше начело на държавата през по-голямата част от това време? И кой управляваше София?", коментира кметът на София Васил Терзиев. "Истината е, че проектът на Национална детска болница най-накрая започва да се движи, благодарение на активните граждани и експерти, които не губят надежда. И да, въпреки ГЕРБ", допълва той.