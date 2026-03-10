Медия без
Благомир Здравков спечели конкурса за детската болница в Бургас

Днес, 21:04
Благомир Здравков
БГНЕС
С обща оценка 5,88 д-р Благомир Здравков, настоящ директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Ив. Митeв“,  спечели конкурса за управител на Детската болница в Бургас, съобщи общината в Бургас. Днес се проведе финалната част на състезанието – събеседването с четиримата кандидати.

Втори се класира д-р Тома Томов. Инфекционистът от Александровска болница получи оценка 5,63. Трети  в класирането е младият анестезиолог д-р Венцислав Димов с оценка 5,19, а четвърти с 5,02  – икономистът Димитър Помаков. Конкурсът бе проведен в три етапа от комисия, специално избрана от Общинския съвет в Бургас.

Резултатите бяха образувани от сумирането на две оценки – тази за представената от кандидатите Програма за управление на МБАЛДБ „Света Анастасия“ за следващите 3 години и от днешното събеседване. И четиримата кандидати впечатлиха комисията, председателствана от общинската съветничка д-р Лидия Стефанова, посочват от общината.

Освен, че представиха програмите си за управление на болницата в резюме, кандидатите решаваха казуси, свързани с работата им като евентуални бъдещи ръководители на Детската болница в Бургас. Коментирана бе и наболялата тема за недостига и привличането на медицински специалисти.

„Този проект е нов за страната и ще привлече хора, отдадени на каузата  и решили да се посветят точно на педиатричната медицина“,  каза д-р Здравков за Детската болница на Бургас. Според него тя е най-смислената инвестиция в инфраструктура в здравеопазването от много години насам. Победителят в конкурса подчерта, че винаги е бил човек, който търси комуникации със структури и звена, гледащи в една посока.

След приключване на конкурса предстои комисията да предложи избрания кандидат на Общинския съвет в Бургас. Очаква се д-р Здравков да представи програмата си за управление на Детската болница пред съветниците на 17 март.

