Детската болница пак е пред крачка назад

Здравна инвестиционна компания за детска болница Кога ще има реален проект за националната детска болница отново не е ясно.

Националната детска болница може да се окаже пред поредно забавяне след критики към обществената поръчка за избор на проектант. Поръчката бе обявена тези дни и даде надежда ключовият проект най-сетне да тръгне напред. Здравното министерство обаче днес е изискало обяснения за параметрите на поръчката от "Здравна инвестиционна компания за детска болница" – компанията, която движи организацията. По-рано имаше остри забележки и съмнения и от обществения съвет.

Искането на МЗ е отправено след постъпили експертни становища и извършен анализ на документацията по процедурата в министерството, посочват оттам. В писмото до здравната компания са формулирани над 20 въпроса, които обхващат ключови елементи на поръчката – избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, структурата на плащанията, начина на оценяване и техническите изисквания. Те в голяма степен съвпадат и с критиките на обществения съвет.

Сред основните акценти е изборът на открита процедура вместо конкурс за проект по Закона за обществените поръчки. Конкурсният подход следва да бъде стандарт при обекти с висока обществена значимост, тъй като осигурява по-широко участие, включително на международни екипи, и поставя водещ акцент върху качеството на архитектурното и функционалното решение, посочват от МЗ.

Поставя се въпросът дали техническите изисквания са формулирани така, че да гарантират качество, а не да създават предпоставки за избор на най-ниската цена. Търси се и отговор дали изискванията за „сходен опит“ не са формулирани прекомерно стеснено, така че да ограничават реалната конкуренция.

Проектът за Националната детска болница е с изключителна обществена значимост и изисква прозрачни правила, равнопоставен достъп и избор на най-доброто решение при ефективно разходване на публичния ресурс, коментират от ведомството на Михаил Околийски. В писмото се посочва, че при необходимост от съществени промени процедурата може да бъде прекратена и обявена отново при прецизирани условия. Това решение ще бъде взето, след като се чуят аргументите на здравната компания.