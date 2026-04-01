Оземпик ще се дава и при риск от инсулт и инфаркт

Националната здравна система на Англия ще започне да отпуска лекарства за отслабване на над 1,2 млн. пациенти, за да намали риска от инфаркт и инсулт. Здравният фонд в страната вече покрива лекарствата от типа на оземпик и уегови, но за доста по-малка група хора, страдащи от затлъстяване. Отделно оземпик се отпуска и на хората с диабет тип 2, за които той изначално бе предназначен, преди да се открият допълнителните му свойства.

Препоръката на експертите е лекарствата да се дават и на хора, които не са със затлъстяване, но имат наднормено тегло (индекс на телесната маса от 27 и нагоре) и са преживели инфаркт, инсулт или сериозни съдови проблеми на краката. При тях семаглутид може да намали риска от животозастрашаващи сърдечносъдови проблеми, пише в тяхното заключение.

Лекарствата от типа на оземпик са все още твърде нови за медицината, поради което проучванията за въздействието им върху редица проблеми все още текат. Освен че потискат апетита, те вероятно намаляват и други зависимости, според някои изследвания. Клинични изпитвания установяват, че намаляват и риска от удар, инфаркт и смърт от сърдечносъдово заболяване, съобщава "Гардиън". Въпреки че може да се предположи, че тези ефекти се дължат на свалянето на килограми, всъщност те се наблюдават още преди да настъпи значително отслабване. Това навежда на извода, че лекарството въздейства директно на сърцето и кръвоносните съдове, а не само благодарение на отслабването. Според изследвания, рискът намалява със забележителните 20%.