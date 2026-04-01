Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оземпик ще се дава и при риск от инсулт и инфаркт

Здравната система на Англия смята да осигури лекарства за отслабване на над 1,2 млн. души

Днес, 11:07

Националната здравна система на Англия ще започне да отпуска лекарства за отслабване на над 1,2 млн. пациенти, за да намали риска от инфаркт и инсулт. Здравният фонд в страната вече покрива лекарствата от типа на оземпик и уегови, но за доста по-малка група хора, страдащи от затлъстяване. Отделно оземпик се отпуска и на хората с диабет тип 2, за които той изначално бе предназначен, преди да се открият допълнителните му свойства.

 

Препоръката на експертите е лекарствата да се дават и на хора, които не са със затлъстяване, но имат наднормено тегло (индекс на телесната маса от 27 и нагоре) и са преживели инфаркт, инсулт или сериозни съдови проблеми на краката. При тях семаглутид може да намали риска от животозастрашаващи сърдечносъдови проблеми, пише в тяхното заключение.

Лекарствата от типа на оземпик са все още твърде нови за медицината, поради което проучванията за въздействието им върху редица проблеми все още текат. Освен че потискат апетита, те вероятно намаляват и други зависимости, според някои изследвания. Клинични изпитвания установяват, че намаляват и риска от удар, инфаркт и смърт от сърдечносъдово заболяване, съобщава "Гардиън". Въпреки че може да се предположи, че тези ефекти се дължат на свалянето на килограми, всъщност те се наблюдават още преди да настъпи значително отслабване. Това навежда на извода, че лекарството въздейства директно на сърцето и кръвоносните съдове, а не само благодарение на отслабването. Според изследвания, рискът намалява със забележителните 20%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

оземпик, лекарства за отслабване

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?