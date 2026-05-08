10 неща, които трябва да знаем за смъртоносния хантавирус

Смъртта на трима пътници на луксозния кораб MV Hondius, пътуващ от аржентинския град Ушуая към Кабо Верде в Африка, и международното издирване на останалите пътници повдигна въпроса може ли хантавирусът, пренасян от плъхове, да доведе до нова епидемия като тази от COVID-19. Световната здравна организация настоява, че ситуацията не е сходна. „Това не е следващият ковид, но е сериозно инфекциозно заболяване. Повечето хора никога няма да бъдат изложени на риск“, каза водещият експерт по епидемии на СЗО Мария Ван Керхове.



Как се пренася заразата?

Хантавирусът се среща при гризачи и може да се предаде на хора в райони, където животните се срещат в по-голямо количество, като хамбари и селски ваканционни къщи.

Гризачите, носещи вируса, го отделят чрез урината, изпражненията и слюнката си, които могат да се пренесат във въздуха и да бъдат вдишани от хората. Замърсена храна, ухапвания или драскотини също могат да доведат до предаване на хантавирус, както и почистването на клетките на домашни гризачи.

Щамът, замесен в епидемията от круизния кораб, вероятно е дошъл от дългоопашатия пигмейски оризов плъх.



Какви са симптомите?

Симптомите обикновено се появяват между две и четири седмици, след като някой е бил изложен на вируса. “Въпреки че са регистрирани около 100 000 до 200 000 случая в световен мащаб, се смята, че има повече инфекции, които остават неотчетени, защото много от тях са леки и може да нямат никакви симптоми“, обяснява професор Джонатан Бол, професор по молекулярна вирусология в Ливърпулското училище по тропическа медицина.

Симптомите, включително треска, болки, гадене и повръщане, могат да бъдат „много общи“ и да се отнасят за много заболявания, което затруднява идентифицирането на хантавирус в ранните му стадии.

Ако състоянието прогресира обаче, то може да доведе до едно от две сериозни заболявания: белодробен синдром, причинен от хантавирус (HPS), при който острата дихателна недостатъчност води до запълване на белите дробове с течност (причината за смъртта на Бетси Аракава, съпруга на носителя на “Оскар” актьор Джийн Хекман, миналата година). Или хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS), която води до остра бъбречна недостатъчност и вътрешно кървене.



Колко заразно е?

„Хантавирусът не се разпространява особено ефективно между хората. Това е сравнително рядка инфекция и броят на регистрираните инфекции от човек на човек е много нисък. Така че е трудно да се даде точен брой, но е много слабо предаваем между хората,” казва професор Бол. При епидемия в Аржентина през 2018-19 г. трима души, които са били в контакт със заразени гризачи, са разпространили хантавирус на 34 други, 11 от които са починали.

Можем ли да се заразим на шведска маса за закуска?

“За да се предаде хантавирус от човек на човек, обикновено е необходимо продължително излагане, когато човекът е заразен, например в семейни условия, където хората живеят много близо един до друг, споделяйки стаи за дълги периоди от време“, обяснява Бол. Това прави малко вероятно да се заразите с него на опашка за омлет.

„Ако вземем настоящия пример с круизния кораб - ако някой споделя каюта например за дълъг период от време, това би увеличило риска. Ако просто случайно се разминете с някой, който е заразен, вероятно рискът е много, много нисък”, казва той.



Колко фатален е?

Различните щамове на хантавирус (има близо 40) имат различна смъртност. Според Световната здравна организация, до смърт се стига в до 15% от случаите в Европа и Азия, където щамовете са склонни да причиняват бъбречни усложнения, и до 50% в Северна и Южна Америка, където хантавирусът е по-склонен да причини кардиопулмонални симптоми. Ако щамът от круизния кораб е от Аржентина, както се предполага, вероятно е по-опасният вид.



Има ли страни, които трябва да се избягват като по-рискови?

Професор Бол казва, че няма нужда да се избягват определени части на света. Вместо това, пътуващите трябва да бъдат бдителни за признаци на гнезда на гризачи и поведение, което би могло да насърчи активността им. Туристите в споделени нощувки, например, понякога неволно оставят остатъци от храна. „Това ще насърчи гризачите и тогава те могат да оставят екскременти, а след това следващите хора, които влязат в този подслон, биха могли да бъдат изложени на риск,” предупреждава Бол.

Има ли лечение?

“В момента няма лицензирани лекарства за хантавирус, но има това, което наричаме лекарства за „състрадателна употреба“, като рибавирин и фавипиравир, които са антивирусни лекарства”, казва Бол.

Пациентите могат да получат поддържащи грижи– „така че, ако имате затруднения с дишането, ще получите помощ за дишането“. Това може да бъде допълнителен кислород или може да бъде поставяне на тръба в дихателните ви пътища и физическа помощ за дишане.“

Има ли хора, които са по-застрашени?

Напредналата възраст и съпътстващите здравословни проблеми, като проблеми с кръвообращението или дишането, могат да увеличат риска от развитие на хантавирус.

Защо чуваме за хантавирус едва сега?

HFRS е открит за първи път при американски войници, сражаващи се в Корея през 50-те години на миналия век (известен като сеулски хантавирус), докато случаи на HPS се проследяват в САЩ от 1993 г.

„Необходими са изключителни обстоятелства, за да се случи подобна епидемия, а тези са възникнали просто случайно с перфектна буря този път“, казва Крис Смит, консултант вирусолог в болницата Addenbrooke's и водещ на подкаста Naked Scientists. Относно настоящата епидемия той добавя: „Мисля, че е просто лош късмет.“



Ще стане ли хантавирусът по-често срещан сега?

“Наблюдаваме все повече нововъзникващи инфекции като хантавирус, защото факторите, които ги карат да преминават от един вид в друг, се засилват.Повече от нас живеят в ситуации с по-висока гъстота, което улеснява разпространението и конфликта с природата, където са инфекциите. Повече от нас са мобилни по планетата и ако се движим често от едно място на друго, ние носим инфекциите си със себе си“, казва Смит.

Ще бъде ли хантавирусът следващият ковид?

“За щастие не, освен ако вирусът не мутира, а това е много малко вероятно“, казва проф. Бол.