Пристанища се разбунтуваха срещу круизен кораб със смъртоносен вирус

06 Май 2026
Корабът, сниман край Кабо Верде
Корабът, сниман край Кабо Верде

Круизен лайнер, на който е регистриран много опасният хантавирус, изправи на нокти атлантически пристанища, а и постепенно се превръща в проблем за света. Съобщава се за трима починали пътници, първият на 11 април, и няколко заразени. В момента корабът е на котва пред Кабо Верде, без да бъде приет там. Испания обяви, че ще го приеме, но пък Канарските острови (автономна област на Испания), крайна дестинация за съда, отказаха. Председателят на регионалното правителство на островите Фернандо Клавихо заяви, че ще говори спешно с премиера Педро Санчес, след като липсва достатъчно информация, която да успокои обществеността или да се гарантира нейната безопасност.

Корабът е MV Hondius е нидерландски с около 150 души на борда. Тръгнал е от Аржентина, а след спиране в ЮАР тамошните власти съобщиха, че щам "Анес" на хантавируса е бил открит при двама пътници, слезли на брега. Единият е гражданка на Нидерландия, починала скоро. Другият е гражданин на Великобритания, той е в болница. "Случаите на предаване са много редки, случват се само при много близък контакт“, се казва в доклад на Министерството на здравеопазването на ЮАР.

Успоредно днес дойде и противоречивата информация, че трима души са евакуирани от кораба и вече пътуват към болници в Европа. Те били 56-годишен британец, 41-годишен нидерландец и 65-годишен германец. Всичко това бе съобщено от генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. Операторът на кораба Oceanwide Expeditions обаче твърди, че самата евакуация все още не е извършена, планирана е за сутрешните часове местно време. От компанията уточняват, че двама от пътниците са с остри симптоми и ще бъдат прегледани веднага след качването им на самолета. Третият човек е бил в близък контакт с пасажер, починал на борда на 2 май.

Допълнително към кораба пътуват двама специалисти по инфекциозни болести от Нидерландия. Те ще останат на борда и след отплаването му от Кабо Верде. Съобщава се за още едно медицинско лице, вече качено.

Хантавирусът може да предизвика вирусни хеморагични трески, които се съпътстват от увреждане на кръвоносните съдове, интоксикация и кръвоизливи. Най-често причинява увреждане на белите дробове или бъбреците.

