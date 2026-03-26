Уникална зима: шест съда потънаха в Дунав до България

Общо шест съда са потънали в румънските дунавски води до границата с България през изминалата зима, по-точно - в рамките на 40 дни. Това научи "Сега" от представители на българските власти. Случилото се е уникално, няма друг такъв период с толкова много произшествия. Потънали са самоходки без екипаж. Регистриран е обаче и смъртоносен инцидент с моряк. Досега информация в българските медии имаше за две баржи.

Безпрецедентно: Две баржи потънаха до България, спасиха трета В началото на януари по долното течение на Дунав се случи случка за историята. Две баржи между България и Румъния се оказаха под вода. Инцидентите нямат връзка помежду си, но се случиха в рамките на две денонощия. Никой не помни две потъвания в такъв отрязък от време.

Инцидентите не касаят България като територия, хора, превозвачи, дестинации и т.н. Били са различни по вид - разкачване от конвой, пълнене с вода и т.н. Замърсяване е имало с нефтопродукти при едното потъване, не е окачествено като голямо.

Специалистите нямат обобщаваща версия за многото инциденти в рамките на краткия период. По принцип такива произшествия се обясняват с неподготвеност на екипажа, самонадеяност, подценяване на ситуациите, неформално - и незаинтересованост от собствениците поради финансови съображения.

Вчера също имаше екшън. Румънски медии публикуваха информация за потънал кораб в района на Турну Мъгуреле (срещу Никопол), поради което настанало замърсяване; питейната вода в региона, доставяна от Дунав, била спряна. По-късно администрацията "Румънски води" потвърди за проблем, но отрече съд да е потъвал - били изхвърлени сантинни води (маслено водна смес). Имало оцветяване на реката, но не се установявал непрекъснат филм на замърсяващ продукт. Замърсяването било ограничено покрай изхвърлилата съдържанието баржа, властите закарали техника и пособия за почистване. Водоподаването на община Турну Магуреле било спряно превантивно.