25 екипа спасяват пострадали при експлозия на кораб в Маями

Днес, 07:48

Единайсет души бяха откарани в болници с наранявания след експлозия на кораб край Маями, съобщи пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирана от "Асошиейтед Прес".

Взетият под наем плавателен съд се е намирал в залива Бискейн, близо до плажа Хоулоувър (един от 10-те най-добри нудистки плажа в света), когато на борда е избухнала експлозия, сочи предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида.

25 спасителни екипа са реагирали и са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“, съобщи пожарно-спасителната служба на Маями-Дейд в изявление. Тя посочи, че е транспортирала 11 души до болници, но не е ясно състоянието на пострадалите. 

Според аудиозаписа от диспечерската централа има многобройни жертви с изгаряния, като някои от тях били открити във водата, съобщи „Маями Хералд“.

Започнало е разследване.

