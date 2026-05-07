Двама бивши военни министри бяха осъдени на смърт в Китай

Те са признати за виновни за корупция

07 Май 2026
Ли Шанфу
ЕПА/БГНЕС
Ли Шанфу

Двама бивши китайски министри на отбраната - Вей Фенхе и Ли Шанфу, бяха осъдени на смърт с двегодишна отсрочка по обвинения в корупция, съобщи "Ройтерс". И двамата бяха признати за виновни в приемане и даване на подкупи. Те са лишени от политически права доживот, а цялото им имущество ще бъде конфискувано.

Според разследващите 68-годишният Ли Шанфу, смятан за протеже на китайски лидер Си Дзинпин, е приемал и давал големи суми подкупи, като не е изпълнявал „политическите си отговорности“ и е използвал положението си, за да получи привилегии за персонала.

Ли Шанфу пое поста министър на отбраната на Китайската народна република през март 2023 г. и заема поста само седем месеца. През есента на същата година той изчезна от публичното пространство, малко след първото и единствено посещение в Русия, след което беше разкрито, че е разследван.

Преди това Ли Шанфу е бил заместник-командващ на Силите за стратегическа поддръжка на НОАК, а от 2017 до 2022 г. е ръководил отдела за обучение и снабдяване на войските към Централната военна комисия на Китайската народна република.

През 2018 г. той е санкциониран от САЩ за участието си в закупуването на руски изтребители Су-35 и системи за противовъздушна отбрана С-400. Източници на Financial Times, запознати с американското разузнаване, твърдят, че делото срещу Ли Шанфу е образувано поради нередности при закупуването на военно оборудване.

През 2023 г. Вей Фенхе също беше обвинен в приемане на „големи суми пари и ценности“ и улесняване на назначаването на предпочитани от него хора на длъжности извън установените процедури. Действията му бяха характеризирани като „изключително сериозни по своя характер, причиняващи тежка вреда“. Генерал Вей Фенхе е служил в Министерството на отбраната на Китай от 2018 до 2023 г.

Съгласно китайското законодателство смъртната присъда с двегодишно отсрочка обикновено се заменя с доживотен затвор, при условие че осъденият не извърши друго умишлено престъпление, докато е в затвора. Информационна агенция "Синхуа" уточнява, че след евентуална замяна и двамата ще излежават доживотни присъди без възможност за по-нататъшно замяна или условно освобождаване.

"Ройтерс" отбелязва, че китайските въоръжени сили са се превърнали в една от основните цели на антикорупционната кампания, стартирана от китайския президент Си Дзинпин след идването му на власт през 2012 г. През 2023 г. чистките достигнаха до елитните Ракетни сили на НОАК, структурата, която контролира ядрения арсенал и конвенционалните ракети. В началото на 2026 г. генерал Джан Юся, бивш съюзник на Си и смятан за един от ключовите военни лидери на страната, беше отстранен от Централната военна комисия.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), чистките в китайската армия от 2022 г. насам са засегнали над 100 високопоставени служители и са подкопали бойната ефективност на въоръжените сили. Ако включим позиции, където са се случвали многократни промени в персонала, са засегнати повече от половината от 176-те висши командни длъжности в Народноосвободителната армия на Китай, изчислиха анализатори.

