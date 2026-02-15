Китай открива първата в света фабрика за летящи автомобили

стопкадър YouTube XPENG LAC е със серия от датчици, автопилотни режими и автоматизирани системи за избягване на препятствия.

2025 г. ще се помни с откриването на първата в света фабрика за летящи автомобили. Китайската компания XPENG реши, че вече не е модерно просто да правиш електромобили, а когато ти писне от трафика, колата ти трябва да може просто да отлети. Новооткритата им фабрика се намира в южния мегаполис Гуанджоу и се простира на цели 120 000 квадратни метра.

Land Aircraft Carrier е хибрид между SUV и дрон. Всъщност, представлява шестколесен наземен модул с купе, което се откача и се превръща във футуристичен eVTOL (електрически самолет с вертикално излитане и кацане). Летящият автомобил е дълъг към 5,5 метра, със сини LED светлини, футуристични форми и смели инженерни решения.

Ако си представяте малко дронче с дистанционно - забравете. По "шосейната" част летящата кола се движи като SUV, а после - натискате копче и купето се отделя, завърта перките и отлита. Има два режима на полет: ръчни и автопилот.

Системата за автоматично планиране на маршрута избира най-добрия път, а излитането и кацането стават с едно докосване.

Тази машина се побира на стандартно паркомясто.

Очакваната цена е между 138 000 и 276 000 долара.

XPENG вече отчете около 5000 предварителни поръчки. Амбицията на фабриката е до 2026 г. да напълни небето с над 10 000 летящи коли, или, както ги наричат в Китай, "земно-въздушни кораби".

В завода се работи на конвейерен принцип. При по-високо натоварване се очаква на всеки 30 минути да излиза по един нов летящ модул.

