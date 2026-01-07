Китай се прицели в рекордните 300 млрд. м³ природен газ

Китай ускорява прехода си към нов етап на развитие на съвременната нефтена и газова промишленост, белязан от все по-диверсифицирана и балансирана енергийна структура. Според прогнозите до 2030 г. производството на природен газ в Китай ще достигне 300 млрд. куб. м, съобщи държавната телевизия CCTV, като се позовава на доклад за изпълнението на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.).

Според доклада през посочения период Китай е постигнал общо увеличение от 7 млрд. тона доказани геоложки запаси от нефт и 7 трилиона куб. метра природен газ. Това са съответно 43% и 40% по-големи обеми спрямо 2016-2020 г.

От 2019 г. насам Китай е инвестирал колосалните 468 млрд. долара в сондажи за търсене и проучване, за да намали зависимостта си от чуждестранни енергийни източници. Големите петролни компании в страната, включително PetroChina, Cnooc Ltd и Sinopec, отбелязват устремно развитие, като РetroChina се превърна в най-големия инвеститор в сондажи и проучвания в света.

Прогнозите за 2026-2030 г. са, че годишното увеличение на природния газ ще се задържи над 10 млрд. м³ и в края на периода производството ще достигне 300 млрд. м³.

Очаква се следващото десетилетие енергийната структура на Китай да "позеленява" - целите са намаляване на дела на въглищата, стабилизиране на природния газ и петрола и увеличаване на тежестта на нефосилните горива.