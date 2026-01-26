Медия без
ЕС въвежда забрана за внос на руски газ с жестоки глоби за нарушителите

България пасува, а Чехия и Унгария гласуваха против новия регламент на ЕС

Днес, 15:08
За нарушителите на забраната за внос на руски природен газ са предвидени тежки глоби.
Държавите от ЕС официално приеха пълна забрана на вноса на руски природен газ, която трябва да влезе в сила догодина. България гласува “въздържала се”, Унгария и Словакия гласуваха против, предаде кореспондентът на БНТ в Брюксел. София е оправдала позицията си с Турски/Балкански поток и евентуалната загуба на приходи от таксите за транзита към Сърбия и Унгария. Всъщност няма технически пречки руският газ да бъде заменен с друг. 

Одобреният днес регламент предвижда поетапно затваряне на пазара на ЕС за руски газ. Забраната за внос на втечнен газ ще влезе в сила на 1 януари 2027 г., а за тръбопроводния газ - от есента. За действащите договори ще има преходен период. 

Преди да разреши внос, всяка държава от ЕС ще трябва да се убеди, че природният газ не е руски. 

За нарушителите на забраната ще има жестоки санкции. Съгласно регламента глобата за физически лица е поне 2.5 млн. евро. За компании паричното наказание ще е не по-малко от 40 млн. евро, поне 3,5% от общия годишен оборот на фирмата в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от транзакциите.

До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да имат национални планове за диверсификация на доставките и да посочат какви са трудностите им при заместването на руския газ.

Фирмите доставчици ще трябва да информират съответните правителства и ЕК за всички заварени договори за руски газ. 

Възможно ЕС да отмени забраната за внос временно - за не повече от 4 седмици и само ако има някаква извънредна ситуация и ако сигурността на доставките в една или повече страни от ЕС е сериозно застрашена.  в една или повече държави от ЕС, 

Регламентът ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС и ще се прилага пряко във всички държави. 

Ключови думи:

природен газ, руски газ

