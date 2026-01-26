ЕС въвежда забрана за внос на руски газ с жестоки глоби за нарушителите

За нарушителите на забраната за внос на руски природен газ са предвидени тежки глоби.

Държавите от ЕС официално приеха пълна забрана на вноса на руски природен газ, която трябва да влезе в сила догодина. България гласува “въздържала се”, Унгария и Словакия гласуваха против, предаде кореспондентът на БНТ в Брюксел. София е оправдала позицията си с Турски/Балкански поток и евентуалната загуба на приходи от таксите за транзита към Сърбия и Унгария. Всъщност няма технически пречки руският газ да бъде заменен с друг.

Одобреният днес регламент предвижда поетапно затваряне на пазара на ЕС за руски газ. Забраната за внос на втечнен газ ще влезе в сила на 1 януари 2027 г., а за тръбопроводния газ - от есента. За действащите договори ще има преходен период.

Преди да разреши внос, всяка държава от ЕС ще трябва да се убеди, че природният газ не е руски.

За нарушителите на забраната ще има жестоки санкции. Съгласно регламента глобата за физически лица е поне 2.5 млн. евро. За компании паричното наказание ще е не по-малко от 40 млн. евро, поне 3,5% от общия годишен оборот на фирмата в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от транзакциите.

До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да имат национални планове за диверсификация на доставките и да посочат какви са трудностите им при заместването на руския газ.

Фирмите доставчици ще трябва да информират съответните правителства и ЕК за всички заварени договори за руски газ.

Възможно ЕС да отмени забраната за внос временно - за не повече от 4 седмици и само ако има някаква извънредна ситуация и ако сигурността на доставките в една или повече страни от ЕС е сериозно застрашена. в една или повече държави от ЕС,

Регламентът ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС и ще се прилага пряко във всички държави.