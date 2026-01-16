Медия без
Азербайджански газ вече тече към Германия и Австрия

Доставките на СОКАР вървят през Южния газов коридор

Днес, 10:49

Азербайджанският природен газ става все по-важен за Европа. Компанията, която е ключов доставчик на България, вече изнася газ за 16 държави. Най-новите й клиенти са Германия и Австрия. Доставките се извършват през Южния газов коридор (по трасето през Албания и Италия). Германската газова компания SEFE съобщи, че ще получава по около 1,5 млрд. куб. метра годишно.

По данни на Министерството на енергетиката на Азербайджан през миналата година  общият износ на синьо гориво е надхвърлил 25,2 млрд. куб. метра. Турция е купувач на 9,6 млрд. куб. м, а държави от Европа са внесли 12,8 млрд. куб. метра.

Азербайджанският газ стига до България през интерконектора с Гърция - по отклонението от Южния газов коридор при Комотини - Стара Загора. Доставките за нашата страна достигат 1 млрд. куб. м годишно.

 

