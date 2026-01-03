Медия без
Компании от Италия и Тайланд заместват "Лукойл" в Абу Даби

Eni и PTTEP ще инвестират €11 млрд. в газовите находища Хайл и Гаша

Днес, 13:12

АDNOC - енергийният гигант на Абу Даби, привлече 11 млрд. долара за разработка на газови находища, след като се раздели с руската Лукойл заради наложените от Запада санкции. 

Компанията съобщи, че е намерила нови партньори за разработването на перспективните находища Хайл и Гаша, пише Оilcapital. Става дума за споразумение с италианската Eni и тайландската PTTEP. Сделката е изградена по модела на предварително плащане - АDNOC получава парите като аванс за бъдещите доставки.

Очаква се търговският добив да започве в края на текущото десетилетие. ADNOC възнамерява да добива 1,8 млрд. кубични фута газ на ден от двете находища, като се стреми към нулево ниво на емисиите. 

"Лукойл" увеличи дела си в проекта Гаша до 10% в началото на годината, но през ноември се наложи да си тръгне - заради санкциите. Руската компания прехвърли дела си на ADNOC в рамките на процеса на продажба на чуждестранни активи, попаднали под ограниченията.

Ключови думи:

природен газ, газови находища

