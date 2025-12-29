Медия без
Износът на природен газ от Гърция скочи с над 660%

Ревитуса е ключова входна точка за доставки на ВПГ

Днес, 19:51
Сeenergynews

Гръцкият газов оператор DESFA съобщи, че общото търсене на природен газ е достигнало 56,36 тераватчаса (TWh) през първите девет месеца на 2025 г., което е с 16,66% повече от обемите през същия период на 2024 г.
Значителното увеличение се дължи главно на нарастването на износа, който
възлиза на 5,06 TWh (при едва 0,66 TWh през 2024 г.), което е скок с над 660%. 

Вътрешното потребление също е нараснало - с 7,66%, като е 
достигнало 51,30 TWh в сравнение с 47,65 TWh миналата година.

Най-големи потребители на природен газ са производителите електроенергия - те държат 71% (36,45 TWh)  от общата консумация.

Потоците през газоразпределителните мрежи са се
увеличили с 18,05% до 9,42 TWh, което представлява 18% от вътрешното
търсене на газ.

Промишлените потребители и CNG станциите са 5,43 TWh от
потреблението на газ, което е спад от 16,97% и представлява 11% от
вътрешното потребление.

Във вноса 

ролята на ВПГ значително се засилва. Втечненият газ покрива над 40% от общите експортни доставки - в сравнение с приблизително 26% през първите девет месеца на 2024 г.

Агия Триада (Ревитуса) е ключова входна точка, следвана от Амфитрита (FSRU Александруполис). Въпреки че Ревитуса
спря работа между 22 май и 11 юни за планирана поддръжка, терминалът е
покрил 39% от общия внос на газ в страната. Той е посрещнал 36 ВПГ танкера,
което е над два пъти повече от 17-те танкера през същия период на 2024 г.
Разтоварените обеми възлизат на 22,41 TWh, което е увеличение с 81,60% в
сравнение с 12,34 TWh през 2024 г. През Амфитрита са внесени 1,03 TWh ВПГ
до 22 януари, когато услугите по регазификация временно спират.
САЩ са били основният доставчик на ВПГ, като обемите достигат 19,62 TWh
(88% от общия обем), в сравнение с 8,02 TWh миналата година. Нигерия е на
второ място с 1,37 TWh, следвана от Норвегия с 0,93 TWh и Алжир с 0,49 TWh.

По тръбите

Газопроводният внос е намалял. Сидирокастро регистрира 25,46 TWh,
което е 45% от общия внос на газ в страната - спад с 3,3% спрямо миналата година.

Вносът през Неа Месемвриа (междусистемна връзка TAP) е достигнал 8,20 TWh, което е спад с 14,67 % спрямо 9,61 TWh през 2024 г.

В транспорта
Услугата на DESFA за зареждане на камиони за транспорт на ВПГ в
терминала Ревитуса отчете силен растеж, като през първите девет месеца на
2025 г. са натоварени 494 камиона (в сравнение със 174 през същия период
миналата година), които са транспортирали 148,05 GWh спрямо 51,28 GWh
през 2024 г. - трикратно увеличение.

Тези числа потвърждават, че услугата представлява гъвкаво и ефективно решение за покриване на
енергийните нужди на отдалечените разпределителни мрежи и промишлените
потребители, посочват от DESFA. 

