САЩ строят 14 000 км газопроводи

В САЩ е в ход мащабно строителство на 14 000 километра газопроводи. През 2025 г. капацитетът на мрежата за пренос на газ ще нарасне най-силно от 2008 г. насам, сочи анализ на Wood Mackenzie. Става дума за нова инфраструктура на стойност 50 млрд. долара.

Причината за този инвестиционен бум е ясна - рязко увеличеното търсене на газ. Основните потребители с голям "апетит" са новите инсталации за втечнен природен газ (ВПГ), мощните центрове за обработка на данни за изкуствен интелект и промишлените предприятия.

Съществуващата мрежа вече не смогва за пренася необходимите обеми газ до електроцентралите и експортните терминали. Новите проекти трябва да отговорят на това.

Само през 2025 г. износът на американски ВПГ ще отбележи скок с 25% до 154 млрд. куб. м. А до 2030 г. ще заработят още няколко нови проекта за износ. Успоредно с това расте и вътрешното потребление.

Компанията TC Energy прогнозира, че до 2035 г. дневното търсене на газ в САЩ ще се увеличи с 1,3 млрд. куб. м. Основните двигатели са утрояването на износа на ВПГ и огромните апетити на центровете за обработка на данни. Всичко това показва, че на индустрията за транспортиране на газ ѝ предстои продължителен и значителен период на растеж.

Особено активно се инвестира в изграждането на газопроводи по крайбрежието на Мексиканския залив, за да се задоволи нарастващото търсене на газ от Пермския басейн. Още през следващата година се планира да бъдат завършени 12 проекта - както изцяло нови, така и за разширяване на преносната мрежа в Тексас, Луизиана и Оклахома. Според данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ, тези проекти ще увеличат транспортния капацитет на региона с 13%. Това ще бъде най-мащабното разширяване на газопреносната мрежа за една година от началото на „шистовата революция“ през 2008 г.