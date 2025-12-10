Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ строят 14 000 км газопроводи

Проекти за $50 млрд. ще отговорят на бума в търсенето на енергия

Днес, 12:57
Износът на американски втечнен природен газ има 25% ръст само за година.
Износът на американски втечнен природен газ има 25% ръст само за година.

В САЩ е в ход мащабно строителство на 14 000 километра газопроводи. През 2025 г. капацитетът на мрежата за пренос на газ ще нарасне най-силно от 2008 г. насам, сочи анализ на Wood Mackenzie. Става дума за нова инфраструктура на стойност 50 млрд. долара. 

Причината за този инвестиционен бум е ясна - рязко увеличеното търсене на газ. Основните потребители с голям "апетит" са новите инсталации за втечнен природен газ (ВПГ), мощните центрове за обработка на данни за изкуствен интелект и промишлените предприятия.
Съществуващата мрежа вече не смогва за пренася необходимите обеми газ до електроцентралите и експортните терминали. Новите проекти трябва да отговорят на това. 

Само през 2025 г. износът на американски ВПГ ще отбележи скок с 25% до 154 млрд. куб. м. А до 2030 г. ще заработят още няколко нови проекта за износ. Успоредно с това расте и вътрешното потребление. 
Компанията TC Energy прогнозира, че до 2035 г. дневното търсене на газ в САЩ ще се увеличи с 1,3 млрд. куб. м. Основните двигатели са утрояването на износа на ВПГ и огромните апетити на центровете за обработка на данни. Всичко това показва, че на индустрията за транспортиране на газ ѝ предстои продължителен и значителен период на растеж.
Особено активно се инвестира в изграждането на газопроводи по крайбрежието на Мексиканския залив, за да се задоволи нарастващото търсене на газ от Пермския басейн. Още през следващата година се планира да бъдат завършени 12 проекта  - както изцяло нови, така и за разширяване на преносната мрежа в Тексас, Луизиана и Оклахома. Според данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ, тези проекти ще увеличат транспортния капацитет на региона с 13%. Това ще бъде най-мащабното разширяване на газопреносната мрежа за една година от началото на „шистовата революция“ през 2008 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ВПГ, газопроводи

Още новини по темата

За Турция американският ВПГ вече е по-изгоден от руския тръбен газ
04 Дек. 2025

Световните енергийни играчи "гласуват" за природния газ
27 Ноем. 2025

И Индия започна да купува природен газ от САЩ
19 Ноем. 2025

Бумът на втечнен газ прекроява световния пазар
03 Ноем. 2025

Купувачите ще диктуват цените на втечнения природен газ

17 Юли 2025

Канада започна да доставя LNG в Азия
10 Юли 2025

Shell вдига производството на втечнен газ
17 Юни 2025

Oman LNG ще доставя втечнен газ на швейцарската Vitol
05 Юни 2025

В Гърция потреблението на природен газ е скочило с 30%

11 Февр. 2025

Метанол или ВПГ - как "гласува" корабната индустрия

11 Ноем. 2024

Строителна фирма скъса газопровод в столичния квартал "Витоша"
07 Ноем. 2024

Турската БОТАШ ще получава втечнен газ и от "Шел"
20 Септ. 2024

Светът ще търси все повече природен газ и след 2030 г.

20 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?