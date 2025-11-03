Медия без
Бумът на втечнен газ прекроява световния пазар

В дългосрочен план са необходими поне по $ 540 млрд. долара инвестиции годишно в природен газ и нефт, сочи доклад на МАЕ

Днес, 13:35

Очаквана се рязък  ръст на доставките на втечнен природен газ (ВПГ) тази и следваща година, който може да промени коренно енергийния пазар. Това
съобщи изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол. Той коментира, че ВПГ променя баланса на силите - при голямото предлагане цените се понижават и това е особено актуално за азиатските вносители на гориво.

В същото време търсенето на електроенергия бързо нараства поради увеличаването на броя на центровете за данни и използването на климатични системи - такава динамика не е наблюдавана от десетилетия както в развитите, така и в развиващите се страни, посочва още Бирол. Това развитие прави атомната енергетика отново актуална: очаква се удължаване на сроковете на експлоатация на действащите АЕЦ, строителство на нови
традиционни блокове, както и развитие на малки модулни реактори, изтъква ръководителят на МАЕ.

Светът трябва да инвестира около 540 млрд. долара всяка година в търсене на нови находища на нефт и газ - това е необходимо, за да се запазятсегашните нива на производство до 2050 г. , сочи доклад на Международната агенция по енергетика. 

Без нови инвестиции световното предлагане би се свило с обем, сравним с добивите на Норвегия и Бразилия. Това е над 5 млн. барела дневно всяка година. Докладът на МАЕ анализира над 15 000 находища. Той показва, че индустрията ще трябва да търси нови ресурси. .

