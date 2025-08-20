Медия без
Китай чупи рекорди в ядрената енергетика

Пет държави държат 71% от АЕЦ по света

Днес, 08:32
Ядрената енергетика в Китай се развива бурно.
71% от мощностите за производство на ядрена електроенергия в света са в ръцете на само пет държави. САЩ са №1, а  другите в петорката са Франция, Китай, Русия и Южна Корея, сочат данните на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирани от 3е-news.bg. 

В световен мащаб 31 страни имат АЕЦ. В експлоатация са  416 ядрени реактора с обща инсталирана мощност  от 376 гигавата (GW). Според прегледа на американската Агенция за енергийна информация (EIA) Китай е с най-бърз темп на растеж - от 1991 г. в страната са пуснати 57 реактора, а още 28 реактора с обща мощност 30 ГВт са в процес на строителство. След завършването на тези проекти Китай ще изпревари Франция по капацитет на АЕЦ. 

САЩ - най-големият производител на ядрен ток в света, има 94 действащи реактора. Ядрената електроенергия в САЩ е представлявала 30% от световното производство през 2023 г.

Развитието на атомни електроцентрали за търговско производство на електроенергия започва в Съединените щати в края на 50-те години на миналия век с въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала Шипингпорт в Пенсилвания. По-голямата част от действащите мощности в САЩ са построени между 1967 и 1990 г.

Франция, която е втора света и първа в Европа, експлоатира 57 реактора. През 2023 г. ядрените реактори във Франция са произвели 320 GWh, което е почти 65% от общия обем на електроенергията в страната. След световната петролна криза в началото на 70-те години на миналия век, разработчиците са построили 52 ядрени реактора във Франция между 1975 и 1990 г., за да укрепят енергийната си сигурност.

Русия разполага с 36 реактора с обща мощност 27 ГВт, а още четири са в процес на изграждане. EIA отбелязва, че държавната корпорация „Росатом“ модернизира своя парк от реактори, като заменя старите РБМК с по-мощни и ефективни - ВВЕР-1000 и ВВЕР-1200. 

Южна Корея в момента експлоатира 26 реактора, а още два са в процес на строителство. Държавната компания Korea Hydro & Nuclear Power е международен доставчик на ядрени технологии. Тя е построила АЕЦ „Барака“ в ОАЕ и ще бъде доставчик на технологии в рамките на проекта за разширение на АЕЦ „Дуковани“ в Чехия.

