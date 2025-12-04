Медия без
За Турция американският ВПГ вече е по-изгоден от руския тръбен газ

Анкара иска да инвестира в енергийни проекти в САЩ

Днес, 16:09
БГНЕС

Втечненият газ от САЩ вече е "по-конкурентен" от тръбния газ от Русия и Иран, обяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, пише Инвестор.бг., като цитира агенция Блумбърг.

От 2024 г. насам Турция сключи договори за доставка на 150 млрд. куб. м втечнен газ с Mercuria Energy Group и Woodside Energy Group - основно за доставки от терминали в САЩ, а в началото на тази седмица е сключен и 10-годишен договор с италианската Eni и германската SEFE. Доставките ще бъдат осъществявани в периода 2027-2030 г.

Министър Байрактар посочи, че Турция има интерес да инвестира в петролни полета и проекти за втечнен газ в САЩ. Turkish Petroleum вече води преговори с Chevron и Exxon Mobil, както и с други големи американски петролни компании.

Евентуално споразумение може да бъде обявено най-рано в началото на януари.

 

Такива сделки биха задълбочили връзките между САЩ и Турция и биха осигурили на Анкара дългосрочни доставки на втечнен газ. Турция изгради няколко терминала за регазификация в Средиземно море и може да бъде фактор в доставките на ВПГ в Югоизточна Европа и Украйна.

Пътят на втечения газ към Европа би минал през България и Трансбалканския газопровод. ЕС вече прие график за поетапно спиране на руския природен газ и пълното му заместване с други източници. Брюксел обръща специално внимание на точката за пренос "Странджа 1", на границата с Турция. Според министър Байрактар с малки инвестиции капацитетът за транзит през България по това трасе може да бъде увеличен до 7-10 млрд. куб. метра годишно.

