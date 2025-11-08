Медия без
Гърция подписа със САЩ за доставки на втечнен газ за 20 г.

По този договор и България ще получава достатъчни количества за енергийната си сигурност

Днес, 11:00
На остров Ревитуса, близо до Саламина в Сароническия залив, е началният терминал за LNG от Вертикалния газов коридор
Текмор
Гърция подписа договор със САЩ за доставка на втечнен газ (LNG) в следващите 20 години. Така се осигурява гориво и за балканските страни, включително България.

20-годишното споразумание е следствие на договорката между администрацията на Доналд Тръмп и Европейския съюз през следващите 3 години Старият континент да купи от САЩ петрол, втечнен газ и ядрени технологии за общо $250 млрд.

Договорът бе подписан на провеждащия се в Атина форум "Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество" (P-TEC), в присъствието на министрите на енергетиката и вътрешните работи на САЩ - Крис Райт и Дъг Бъргам, и енергийните министри на страните от региона. 

Крис Райт заяви, че Гърция се превръща във входна точка за Европа на американската търговия с енергия. По енергийния маршрут Гърция-България-Румъния-Молдова втечнен газ ще се доставя до Украйна, като ще тръгва от началната точка на Вертикалния газов коридор - терминала на остров Ревитуса.

България е не само транзитна страна, но ще получава достатъчно газ, като си гарантира енергийна сигурност. Освен това ще се използва и новият терминал за втечнен газ близо до Александруполис, от който България притежава 20% от акциите.

Същевременно операторите на газопреносните системи на Гърция, България, Румъния, Молдова, Украйна, заедно с оператора на интерконектора Гърция-България, подписаха съвместно писмо до националните енергийни регулатори. С него предлагат разработените от тях два нови трансгранични капацитетни продукта с конкурентни тарифи: Маршрут 2 и Маршрут 3.

Те твърдят, че ускореното им одобрение значително ще увеличи потенциала втечнен природен газ да достига до Украйна през гръцките терминали, като по този начин се засилва енергийната сигурност и се дава възможност на търговците да избират оптималните маршрути за доставка в зависимост от нуждите им. 

Според газопреносните оператори Вертикалният коридор е ключов компонент от стратегията на ЕС за диверсификация на преноса на газ и премахване на зависимостта от руски газ. А одобряването на Маршрути 2 и 3 е в пряко съответствие с тази стратегия, тъй като въздейства положително за използването на втечнен природен газ и каспийски газ за засилване на дългосрочната енергийна сигурност и пазарната интеграция.

Енергетиката бе една от темите на разговора на българския премиер Росен Желязков с украинския президент Володимир Зеленски преди два дни. В момента Русия атакува масирано газовата инфраструктура на Украйна с ракети и дронове.

