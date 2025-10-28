Еврокомисар Йоргенсен: Европа трябва да се освободи от руския газ

Енергийният министър Жечо Станков и шефът на "Булгартрансгаз" показаха на еврокомисаря по енергетика Дан Йоргенсен напредъка по изграждането на Вертикалния газов коридор на територията на България.

"Европа ще престане да финансира войната на Русия срещу Украйна с парите, които ние изпращаме за руския газ. Трябва да станем независими". Това обяви еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен, цитиран от БНР, който днес инспектира у нас напредъка по изграждането на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

"България и Вертикалният газов коридор са голяма част от сигурността в Европа. Солидарността между държавите от региона е от ключово значение в отговора на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент", посочи Йоргенсен. Заедно със зам.-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари той се запозна в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков с изпълнението на лот 3 от газопровода – от Рупча до Ветрино. Еврокомисарят посети и компресорната станция „Нова Провадия“, разположена в района на село Ветрино.

"Тази връзка ще бъде готова в края на 2026 г., и най-важното е, че с хода на дейностите по 60-километровата отсечка ще бъде удвоен капацитета на транзитния газ на източната точка между България и Румъния от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно. Това ще допринесе за независимостта в региона", обясни енергийният министър Жечо Станков.

Той отчете, че към момента са разчистени 50 километра по трасето на лот 3 "Рупча-Ветрино", доставени са тръби, изпълнено е първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят инженерни пресичания под няколко реки, автомагистрала "Хемус" и Стара планина, които ще бъдат изпълнени чрез иновативна технология с грижа към околната среда.

Компресорната станция „Нова Провадия“ се отличава като най-съвременното съоръжение от този тип у нас, оборудвано с четири газотурбокомпресорни агрегата от последно поколение. Те са снабдени с нискоемисионни горивни камери, съответстващи на най-строгите екологични изисквания.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 "Кулата-Кресна" също напредват. Трасето от 48 километра е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, извършват се заваръчните дейности, а направените траншейни изкопи са 45 километра.

Според Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" проектът на българска територия може да бъде завършен още в началото на новата газовата година – 1 октомври 2026 г. По думите му това ще е в пълно съответствие и с целите на ЕС за заместването на руския природен газ с източници, на които може да се разчита в дългосрочен план – втечнен природен газ от САЩ или доставки от други места, включително Каспийския регион.