Еврокомисар Йоргенсен: Европа трябва да се освободи от руския газ

"Европа ще престане да финансира войната на Русия срещу Украйна с парите, които ние изпращаме за руския газ. Трябва да станем независими". Това обяви еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен, цитиран от БНР, който днес инспектира у нас напредъка по изграждането на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.
"България и Вертикалният газов коридор са голяма част от сигурността в Европа. Солидарността между държавите от региона е от ключово значение в отговора на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент", посочи Йоргенсен. Заедно със зам.-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари той се запозна в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков с изпълнението на лот 3 от газопровода – от Рупча до Ветрино. Еврокомисарят посети и компресорната станция „Нова Провадия“, разположена в района на село Ветрино.
"Тази връзка ще бъде готова в края на 2026 г., и най-важното е, че с хода на дейностите по 60-километровата отсечка ще бъде удвоен капацитета на транзитния газ на източната точка между България и Румъния от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно. Това ще допринесе за независимостта в региона", обясни енергийният министър Жечо Станков.
Той отчете, че към момента са разчистени 50 километра по трасето на лот 3 "Рупча-Ветрино", доставени са тръби, изпълнено е първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят инженерни пресичания под няколко реки, автомагистрала "Хемус" и Стара планина, които ще бъдат изпълнени чрез иновативна технология с грижа към околната среда.
Компресорната станция „Нова Провадия“ се отличава като най-съвременното съоръжение от този тип у нас, оборудвано с четири газотурбокомпресорни агрегата от последно поколение. Те са снабдени с нискоемисионни горивни камери, съответстващи на най-строгите екологични изисквания.
Строителните дейности на българска територия по лот 1 "Кулата-Кресна" също напредват. Трасето от 48 километра е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, извършват се заваръчните дейности, а направените траншейни изкопи са 45 километра.
Според Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" проектът на българска територия може да бъде завършен още в началото на новата газовата година – 1 октомври 2026 г. По думите му това ще е в пълно съответствие и с целите на ЕС за заместването на руския природен газ с източници, на които може да се разчита в дългосрочен план – втечнен природен газ от САЩ или доставки от други места, включително Каспийския регион.