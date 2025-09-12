ОББ кредитира с 200 млн. лв. "Булгартрансгаз" за Вертикалния коридор

На подписването на договора за кредит от ОББ присъстваха и министрите на финансите и на енергетиката Теменужка Петкова и Жечо Станков.

Държавното дружество „Булгартрансгаз“ подписа днес с Обединена българска банка договор за дългосрочен кредит в размер на 200 млн. лева (102,26 млн. евро) за инвестиционни дейности по Вертикалния газов коридор.

Кредитът се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2%, се посочва в съобщение на газовата компания.

Преди това правителството на Росен Желязков одобри в сряда държавни гаранции за Вертикалния газов коридор на стойност близо 250 млн. лв. В кредитирането наред с ОББ ще се включи и "Инвестбанк".

През юни „Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка - кредитор за изграждането на газовата магистрала на българска територия. От дружеството се похвалиха от изключителен интерес като финансиращите институции са предложили ресурс за над 780 млн. евро - близо 8 пъти над търсените заемни средства.

Държавногарантираните заеми с избраните банки-кредиторки са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта. Те ще бъдат усвоени до 15 декември 2025 г., а срокът за погасяването им е 5 години след 1 януари 2027 г., когато изтича гратисният период.

„Подписването на договора с ОББ е още един успешен етап по пътя към реализиране на ключовата за Европа инфраструктура на Вертикалния коридор у нас“, подчерта изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на подписването. По думите му осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона. Тези дни Малинов обяви, че инфраструктурата на българска територия на Вертикалния газов коридор ще бъде изградена до октомври 2026 г.

Проектът „Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.

