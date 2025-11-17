И Индия започна да купува природен газ от САЩ

Договорът със САЩ предвижда доставки, еквивалентни на 10% от втечнения газ, който досега Индия внася.

Индия дебютира като голям вносител на втечнен природен газ от САЩ. Енергийният министър Хардип Сингх Пури обяви, че страната му е решила да купува по 2.2 милиона тона годишно американски ВПГ. Това е "първият такъв случай за индийския пазар“, отбелязва Пури.

Договорът със САЩ предвижда доставки, еквивалентни на 10% от втечнения газ, който досега Индия внася.

"В рамките на усилията, насочени към осигуряване на безопасни и достъпни доставки на втечнен природен газ за индийския народ, ние засилихме диверсификацията на източниците на внос“, коментира министърът в специално изявление.

През август американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мита върху индийските стоки, влизащи в САЩ. Това бе мярка срещу Делхи заради продължаващите покупки на руски петрол. Сегашната газова сделка е сигнал, че Индия ще се съобразява със санкциите на Вашингтон, чиято цел е да намалят приходите от нефт и газ в руския бюджет, които отиват за финансиране на агресията в Украйна.