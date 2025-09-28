Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия

Най-малко 39 души бяха убити по време на митинг на актьора-политик Виджай в южноиндийския град Карур. Хората са били сгазени от тълпата. Ранените са над 60.

Виджай беше подложен на критики след трагедията, тъй като причината за мелето бил факта, че той хвърлял бутилки с вода от автомобила си. В бързането да грабнат бутилките обаче хората били блъскани и стъпквани, което влошило ситуацията и допринесло за трагичната паника.

Макар че намерението му да раздава вода в жегата и да помага на феновете е било ясно, събирането на тълпата и липсата на контрол над нея са довели до фатален изход. В момента властите разследват ситуацията и полицията може да предприеме действия срещу Виджай, макар че не се очакват незабавни арести.

Полицията обаче е повдигнала обвинение срещу TVK, партията, свързана с актьора Виджай, по четири члена от закона. Делото е регистрирано срещу местен шеф на партията, който на практика е организирал митинга. Обвиненията включват опит за убийство; умишлено убийство; действия, застрашаващи човешкия живот или безопасност и неподчинение на полицейски заповеди.

В кариерата си, продължила повече от три десетилетия, Виджай е участвал в 68 филма и е един от най-успешните актьори в индийското кино. Участва на практика в най-касовите тамилски филми за всички времена и е сред най-високоплатените актьори в Индия. Той е спечелил няколко награди като актьор.

