Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия

Днес, 07:10
Виджай
Виджай

Най-малко 39 души бяха убити по време на митинг на актьора-политик Виджай в южноиндийския град Карур. Хората са били сгазени от тълпата. Ранените са над 60.

Виджай беше подложен на критики след трагедията, тъй като причината за мелето бил факта, че той хвърлял бутилки с вода от автомобила си. В бързането да грабнат бутилките обаче хората били блъскани и стъпквани, което влошило ситуацията и допринесло за трагичната паника.

Макар че намерението му да раздава вода в жегата и да помага на феновете е било ясно, събирането на тълпата и липсата на контрол над нея са довели до фатален изход. В момента властите разследват ситуацията и полицията може да предприеме действия срещу Виджай, макар че не се очакват незабавни арести.

Полицията обаче е повдигнала обвинение срещу TVK, партията, свързана с актьора Виджай, по четири члена от закона. Делото е регистрирано срещу местен шеф на партията, който на практика е организирал митинга. Обвиненията включват опит за убийство; умишлено убийство; действия, застрашаващи човешкия живот или безопасност и неподчинение на полицейски заповеди. 

В кариерата си, продължила повече от три десетилетия, Виджай е участвал в 68 филма и е един от най-успешните актьори в индийското кино. Участва на практика в най-касовите тамилски филми за всички времена и е сред най-високоплатените актьори в Индия. Той е спечелил няколко награди като актьор.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индия

Още новини по темата

Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия
22 Септ. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Причините за катастрофата в Ахмедабад: Пилотска грешка или фатална авария
13 Юни 2025

Boeing с 242-ма души се разби в Индия
12 Юни 2025

Тръмп: Индия и Пакистан се договориха да спрат огъня
10 Май 2025

Индия и Пакистан са провели най-голямата въздушна битка в новата история
08 Май 2025

Индия и Пакистан започнаха война
07 Май 2025

Apple ще произвежда всички iPhone в Индия
06 Май 2025

По границата между Индия и Пакистан вече има престрелки
25 Апр. 2025

Индия и Пакистан са пред война
24 Апр. 2025

Поне 24 индийски туристи загинаха при стрелба в Кашмир
22 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар