Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Индия купува от Русия ракети за С-400 за 1 млрд. долара

Делхи се опитва да лавира между Москва и Вашингтон

Днес, 00:43
Ракетни комплекси С-400 и С-300
EЕПА/БГНЕС архив
Ракетни комплекси С-400 и С-300

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването от Русия на голяма партида ракети за зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) С-400, съобщи вестник "Таймс ъв Индия".

"Индия ще закупи ракети за комплекси С-400 с различен обсег, за да попълни запасите от това оръжие, което беше използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за да създаде резерви от тези оръжия", заявили източници на изданието. 

Индия ограничи руския петрол
Четири големи индийски рафинерии спряха да купуват руски петрол, съобщи Ройтерс.
СЕГА
01 Авг. 2025

Индия обаче все още не е взела решение за придобиване на две или три ескадрили  от руските изтребители от пето поколение Су-57, които Москва агресивно предлага, допълва "Таймс ъв Индия", цитиран от БТА. Делхи ограничи вноса на руски петрол по настояване на Вашингтон, но очевидно компенсира с покупката на руско оръжие

"Има основание ВВС да въведат в експлоатация две-три ескадрили изтребители от пето поколение като временна мярка, докато стане готов за въвеждане местният стелт изтребител АМСА до 2035 г.. Но все още не е взето решение за Су-57, Ф-35 или друг вариант", казал високопоставен източник пред вестника.

Министерството на отбраната на Индия също одобри едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на комплексите С-400, които са на въоръжение в армията на републиката. В рамките на договора Русия ще създаде в Индия център за техническо обслужване и ремонт на тези ЗРК.

Воденият от индийския премиер Нарендра Моди правителствен комитет по сигурността също възнамерява да одобри модернизацията на 84 изтребителя Су-30МКИ, за да бъдат оборудвани с модерна авионика, радари и оръжия с голям обсег. Въоръжението на индийските ВВС се състои от 259 Су-30МКИ руско производство. "Въпреки че модернизацията ще се извършва със собствени сили, Русия ще има определена роля в нея", подчертават източници на "Таймс ъв Индия".

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 на стойност 5,43 млрд. долара, припомня ТАСС.

"Таймс ъв Индия" посочва, че Индия се опитва да намери баланс между дългогодишния си доставчик на оръжие Русия и все по-ангажираната в тази посока администрация на Тръмп, която иска да накаже страните за закупуване на руски петрол и оръжия. Вестникът припомня, че през последните 15 г. САЩ са получили договори в областта на отбраната с Индия на стойност 26 млрд. долара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Индия, зенитно-ракетни системи С-400, С-400

Още новини по темата

И Индия започна да купува природен газ от САЩ
19 Ноем. 2025

Кола избухна в Ню Делхи и уби поне 10 души
10 Ноем. 2025

Индия откри "океан" от природен газ
10 Окт. 2025

Тълпа стъпка десетки хора по време на политически митинг в Индия
28 Септ. 2025

Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия
22 Септ. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Причините за катастрофата в Ахмедабад: Пилотска грешка или фатална авария
13 Юни 2025

Boeing с 242-ма души се разби в Индия
12 Юни 2025

Тръмп: Индия и Пакистан се договориха да спрат огъня
10 Май 2025

Индия и Пакистан са провели най-голямата въздушна битка в новата история
08 Май 2025

Индия и Пакистан започнаха война
07 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д