Индия купува от Русия ракети за С-400 за 1 млрд. долара

Министерството на отбраната на Индия одобри закупуването от Русия на голяма партида ракети за зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) С-400, съобщи вестник "Таймс ъв Индия".

"Индия ще закупи ракети за комплекси С-400 с различен обсег, за да попълни запасите от това оръжие, което беше използвано през май по време на индо-пакистанския военен конфликт, както и за да създаде резерви от тези оръжия", заявили източници на изданието.

Индия ограничи руския петрол Четири големи индийски рафинерии спряха да купуват руски петрол, съобщи Ройтерс.

Индия обаче все още не е взела решение за придобиване на две или три ескадрили от руските изтребители от пето поколение Су-57, които Москва агресивно предлага, допълва "Таймс ъв Индия", цитиран от БТА. Делхи ограничи вноса на руски петрол по настояване на Вашингтон, но очевидно компенсира с покупката на руско оръжие

"Има основание ВВС да въведат в експлоатация две-три ескадрили изтребители от пето поколение като временна мярка, докато стане готов за въвеждане местният стелт изтребител АМСА до 2035 г.. Но все още не е взето решение за Су-57, Ф-35 или друг вариант", казал високопоставен източник пред вестника.

Министерството на отбраната на Индия също одобри едногодишен договор с Русия за техническо обслужване на комплексите С-400, които са на въоръжение в армията на републиката. В рамките на договора Русия ще създаде в Индия център за техническо обслужване и ремонт на тези ЗРК.

Воденият от индийския премиер Нарендра Моди правителствен комитет по сигурността също възнамерява да одобри модернизацията на 84 изтребителя Су-30МКИ, за да бъдат оборудвани с модерна авионика, радари и оръжия с голям обсег. Въоръжението на индийските ВВС се състои от 259 Су-30МКИ руско производство. "Въпреки че модернизацията ще се извършва със собствени сили, Русия ще има определена роля в нея", подчертават източници на "Таймс ъв Индия".

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизии ЗРК С-400 на стойност 5,43 млрд. долара, припомня ТАСС.

"Таймс ъв Индия" посочва, че Индия се опитва да намери баланс между дългогодишния си доставчик на оръжие Русия и все по-ангажираната в тази посока администрация на Тръмп, която иска да накаже страните за закупуване на руски петрол и оръжия. Вестникът припомня, че през последните 15 г. САЩ са получили договори в областта на отбраната с Индия на стойност 26 млрд. долара.